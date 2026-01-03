Постачальники якісної кави — звідки в Україну імпортують найкращі зерна

Кава і зерна. Фото: Unsplash

Українці прагнуть купувати в супермаркетах або замовляти у закладах якісну каву, проте не кожен хоче розбиратися у нюансах походження продукту. Тоді як від країни-постачальника прямо залежить смак напою — одного з найбільш популярних в Україні.

Про це розповів власник київської кав'ярні Роман Фединський в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Країни-постачальники якісної кави

Натуральний продукт надходить із країн так званого "кавового поясу", який включає Бразилію, Колумбію, Ефіопію, Кенію, Гватемалу та Коста-Рику. Кожен напрям характеризується унікальними смаковими якостями, що дозволяє споживачам орієнтуватися у власному виборі товару чи сподобаннях:

Бразилія — зерна мають збалансований смак із горіховими та шоколадними нотами;

Колумбія — відома м'якою кислотністю і чистим смаком;

Ефіопія — батьківщина кави, цінується за фруктові та квіткові нотки;

Кенія — яскрава кислотність, ягідні відтінки;

Гватемала, Коста-Рика — стабільна якість, солодкий і насичений смак.

"Найвищу якість зазвичай мають зерна арабіки або суміші з домінуванням арабіки. Робуста теж використовується, але здебільшого для надання міцності й гіркоти. Плюс важливі сорт і клас зерна", — уточнив Роман Фединський.

За його словами, українцям варто детально розібратися у характеристиках улюбленого напою, аби зробити уважний вибір, не орієнтуючись суто на ціну, смакові якості, бренд чи постачальника.

Критерії якісної кави

Не завжди вдається купити дійсно натуральний продукт у супермаркеті. Щоб не помилитися з вибором, споживачам радять звертати увагу на певні критерії. По-перше, важливою є дата обсмаження: краще шукати позиції в асортименті з показником до 6 місяців.

По-друге, за можливості треба детально роздивитися зерна. Вони повинні бути гладенькими, більш-менш однакового розміру, без дефектів, підгорілих частинок і домішок. По-третє, не завадить оцінити пакування, адже якість здатна зберегтися тільки в герметично закритих ємностях.

Що стосується сорту, то все залежить від смакових уподобань: арабіка характеризується м’якістю і кислими нотками, робуста — гіркуватістю та міцністю.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, індикаторами якісної кави вважають сировину, походження і технологію обробки зерна. Преміум сегмент відзначається стабільним смаковим профілем, рівним кольором і відсутністю дефектів.

Також ми писали, як змінилися ціни на продукти до новорічного столу за рік. Ми порівняли вартість базових споживчих товарів станом на кінець грудня 2024 та 2025 років, аби дізнатися фінансову різницю.