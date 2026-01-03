Видео
Главная Экономика Родина качественного кофе — какие страны поставляют лучшие зерна

Родина качественного кофе — какие страны поставляют лучшие зерна

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 10:12
Поставщики качественного кофе — откуда в Украину импортируют лучшие зерна
Кофе и зерна. Фото: Unsplash

Украинцы стремятся покупать в супермаркетах или заказывать в заведениях качественный кофе, однако не каждый хочет разбираться в нюансах происхождения продукта. Тогда как от страны-поставщика напрямую зависит вкус напитка — одного из самых популярных в Украине.

Об этом рассказал владелец киевской кофейни Роман Фединский в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Страны-поставщики качественного кофе

Натуральный продукт поступает из стран так называемого "кофейного пояса", который включает Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению, Гватемалу и Коста-Рику. Каждое направление характеризуется уникальными вкусовыми качествами, что позволяет потребителям ориентироваться в собственном выборе товара или предпочтениях:

  • Бразилия — зерна имеют сбалансированный вкус с ореховыми и шоколадными нотами;
  • Колумбия — известна мягкой кислотностью и чистым вкусом;
  • Эфиопия — родина кофе, ценится за фруктовые и цветочные нотки;
  • Кения — яркая кислотность, ягодные оттенки;
  • Гватемала, Коста-Рика — стабильное качество, сладкий и насыщенный вкус.

"Самое высокое качество обычно имеют зерна арабики или смеси с доминированием арабики. Робуста тоже используется, но в основном для придания крепости и горечи. Плюс важны сорт и класс зерна", — уточнил Роман Фединский.

По его словам, украинцам стоит детально разобраться в характеристиках любимого напитка, дабы сделать внимательный выбор, не ориентируясь исключительно на цену, вкусовые качества, бренд или поставщика.

Критерии качественного кофе

Не всегда удается купить действительно натуральный продукт в супермаркете. Чтобы не ошибиться с выбором, потребителям советуют обращать внимание на определенные критерии. Во-первых, важна дата обжарки: лучше искать позиции в ассортименте с показателем до 6 месяцев.

Во-вторых, по возможности надо детально рассмотреть зерна. Они должны быть гладкими, более-менее одинакового размера, без дефектов, подгоревших частиц и примесей. В-третьих, не помешает оценить упаковку, ведь качество способно сохраниться только в герметично закрытых емкостях.

Что касается сорта, то все зависит от вкусовых предпочтений: арабика характеризуется мягкостью и кислыми нотками, робуста — горчинкой и крепостью.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, индикаторами качественного кофе считают сырье, происхождение и технологию обработки зерна. Премиум сегмент отмечается стабильным вкусовым профилем, ровным цветом и отсутствием дефектов.

Также мы писали, как изменились цены на продукты к новогоднему столу за год. Мы сравнили стоимость базовых потребительских товаров по состоянию на конец декабря 2024 и 2025 годов, чтобы узнать финансовую разницу.

кофе поставки кофеин страны напиток
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
