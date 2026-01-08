Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Экономика Бюджетные яйца могут вернуться в супермаркеты — что с ценами

Бюджетные яйца могут вернуться в супермаркеты — что с ценами

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 17:12
Поштучные яйца подешевели — где найти выгодные цены в Украине
Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине происходят планомерные колебания цен на яйца. Пока фасованные товары в супермаркетах дорожают, на поштучные продукты стоимость снижается. Мы промониторили онлайн-магазины популярных сетей и узнали, что происходит в АТБ, Варусе, Новусе и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят поштучные яйца в супермаркетах Украины по состоянию на четверг, 8 января.

Читайте также:

Цены на поштучные яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 80,83-83,95 грн. За первую неделю января 2026 года индекс потребительских цен достиг 100,82%, то есть продукт подорожал на 0,82% по сравнению с декабрем.

Это подтверждается актуальными показателями в супермаркетах. Однако поштучные яйца демонстрируют обратный тренд — в некоторых сетях они ощутимо упали в цене. Например, 3 января в АТБ продавали нефасованный товар по 5,69 грн/шт., а уже 8 января — по 4,99 грн/шт. Получается, десяток выйдет приобрести за 49,99 грн.

Ціна на яйця в АТБ
Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Самая дешевая упаковка стоит там 76,70 грн, а со скидкой 10% — 68,90 грн. Потребители могут сэкономить 18,91 грн и купить за эти деньги еще три яйца дополнительно. Для АТБ такой ценовой разрыв довольно большой, раньше удавалось экономить на поштучных яйцах до 13 грн максимум.

Стоимость яиц в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины других известных сетей и узнали, что происходит с ценами. По состоянию на 8 января результат оказался таким:

  • Варус — 4,99 грн/шт;
  • Ашан — 5,40 грн/шт. (было 5,70 грн);
  • Фора — 5,15 грн/шт. (было 5,74 грн);
  • Новус — 5,49 грн/шт. (было 5,89 грн);
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Как видно, в четырех супермаркетах из шести (включая АТБ) нефасованные яйца подешевели с 3 января. Однако украинцам не стоит расслабляться и ждать нисходящего тренда: экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, что продукт будет дорожать в ближайшее время.

"В начале 2026 года цена в большинстве торговых сетей и на рынках Украины прогнозируется на уровне 75-95 грн за десяток яиц", — уточнил специалист.

По его словам, темпы роста цен будут зависеть от интенсивности отключений электроэнергии, поскольку именно проблемы со светом едва ли не больше всего влияют на показатели в супермаркетах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине перепишут цены на красную рыбу. В супермаркетах могут продавать семгу по 380-450 грн/кг, а лосося — по 450 грн/кг. Причина подорожания продукта — рост логистических расходов.

Также мы писали, из каких стран поставляют качественный кофе. Лидерами считают Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению, Гватемалу и Коста-Рику, а вкусовые качества напитков ощутимо отличаются, как и цены в Украине.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
