Новые цены на яйца в супермаркетах — что случилось в начале года

Новые цены на яйца в супермаркетах — что случилось в начале года

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 16:20
Цены на яйца в АТБ изменились — сколько стоит одна штука и чего ждать дальше
Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине за 12 месяцев 2025 года ощутимо подорожали куриные яйца в супермаркетах. Даже после рождественско-новогодних праздников, когда спрос традиционно снижается, цены продолжили планомерно колебаться и двигаться в сторону увеличения. Мы узнали, что происходит со стоимостью поштучных яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит десяток нефасованных яиц в супермаркетах Украины по состоянию на 3 января.

Читайте также:

Цены на поштучные яйца

О подорожании продукта свидетельствуют актуальные данные Минфина. Сразу после Нового года, 1 января, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находилась в диапазоне 82,16-82,95 грн. А уже 3 января показатели достигли 82,16-83,35 грн.

Мы посетили несколько популярных супермаркетов и промониторили онлайн-магазины сетей, чтобы узнать, за сколько потребители могут приобрести нефасованные куриные яйца. Ведь традиционно десяток поштучного товара стоит дешевле, чем упаковка.

Для сравнения, в середине декабря 2025 года цена в АТБ составляла 6,79 грн/шт. Зато в начале января 2026-го опустилась до 5,69 грн/шт. Получается, десяток обойдется в 56,90 грн. Упаковку продают в супермаркете минимально за 76,70 грн, следовательно разница в расходах — 19,8 грн.

Вартість яєць в АТБ
Цена поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Это довольно большой ценовой разрыв: за сумму, которую удастся сэкономить, потребители могут купить еще три яйца дополнительно. В других сетях стоимость поштучного товара такая:

  • Варус — 4,99 грн/шт.;
  • Ашан — 5,70 грн/шт.;
  • Фора — 5,74 грн/шт.;
  • Новус — 5,89 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Отметим, о потенциальном подорожании яиц рассказывал экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. По его словам, в январе десяток будет стоить около 75-95 грн (средний диапазон).

"В начале 2026-го цена в большинстве торговых сетей и на рынках Украины прогнозируется на уровне 75-95 грн. Но подорожание будет зависеть от того, будем ли мы с электроэнергией", — уточнил Чиж.

Иными словами, если стабилизируется ситуация с отключениями света, то поставщикам не придется поднимать цены, учитывая уменьшение расходов. Речь идет о средствах, которые приходится откладывать на покупку и обслуживание генераторов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине могут переписать цены на красную рыбу в 2026 году. Семга подорожает до 380-450 грн за килограмм, а лосось — до 450 грн. Однако резкого всплеска стоимости потребителям бояться не стоит.

Также мы писали, какие страны поставляют наиболее качественный кофе. Лидерами считают Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению, Гватемалу и Коста-Рику. Напитки значительно отличаются по вкусовым качествам.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
