Цены на яйца в супермаркетах — что происходит в первый день 2026 года

В течение 2025 года в Украине планомерно менялись цены на яйца. Происходили динамические колебания стоимости, но продукт, в основном, дорожал. Возникает вопрос, сколько минимально надо отдать потребителям за упаковку яиц по состоянию на 1 января 2026 года.

Цены на яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 82,16-82,95 грн. Индекс потребительских цен по состоянию на декабрь 2025-го составил 104,26%, то есть произошло подорожание продукта на 4,26% по сравнению с ноябрем. Аналогичный восходящий тренд фиксировали в прошлые месяцы.

Мы промониторили онлайн-магазины популярных сетей и выяснили минимальную стоимость упаковки яиц в первый день 2026 года. Результат оказался таким:

Сільпо — 59,99 грн;

МегаМаркет — 60,70 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,70 грн.

Отметим, мы указали цены без учета актуальных скидок. Некоторые супермаркеты установили выгодные акционные предложения, дабы потребители могли приобрести востребованный товар дешевле.

Что будет с ценами на яйца в 2026

Экономист Владимир Чиж рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, чего украинцам ожидать от стоимости куриных яиц в ближайшее время. По мнению эксперта, подорожания избежать не удастся, учитывая высокую волатильность цен. Ведь прирост за прошлый год составил более 50%.

"В начале 2026-го средняя цена за десяток яиц в большинстве торговых сетей и на рынках Украины прогнозируется на уровне 75-95 грн. Опять-таки, подорожание будет зависеть от того, будем ли мы с электроэнергией", — уточнил Владимир Чиж.

Действительно, весомым фактором, который влияет на формирование стоимости продукта, является проблема со светом. Производственным предприятиям приходится тратить больше денег на содержание генераторов и их обслуживание, что негативно отражается на ценах.

Что еще нужно знать украинцам

