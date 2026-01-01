Відео
Яйця в супермаркетах — що стало з цінами одразу після Нового року

Яйця в супермаркетах — що стало з цінами одразу після Нового року

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 16:10
Ціни на яйця в супермаркетах — що відбувається в перший день 2026 року
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Протягом 2025 року в Україні планомірно змінювалися ціни на яйця. Відбувалися динамічні коливання вартості, але продукт, здебільшого, дорожчав. Постає питання, скільки мінімально треба віддати споживачам за упаковку яєць станом на 1 січня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на курячі яйця в супермаркетах.

Читайте також:

Ціни на яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 82,16-82,95 грн. Індекс споживчих цін станом на грудень 2025-го склав 104,26%, тобто відбулося подорожчання продукту на 4,26% порівняно з листопадом. Аналогічний висхідний тренд фіксували минулими місяцями.

Ми промоніторили онлайн-магазини популярних мереж і з’ясували мінімальну вартість упаковки яєць в перший день 2026 року. Результат виявився таким:

  • Сільпо — 59,99 грн;
  • МегаМаркет — 60,70 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • Метро — 76 грн;
  • АТБ — 76,70 грн.

Зауважимо, ми вказали ціни без урахування актуальних знижок. Деякі супермаркети встановили вигідні акційні пропозиції, аби споживачі могли придбати затребуваний товар дешевше.

Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальні ціни на яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на яйця у 2026

Економіст Володимир Чиж розповів в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, чого українцям очікувати від вартості курячих яєць найближчим часом. На думку експерта, дорожчання уникнути не вдасться, враховуючи високу волатильність цін. Адже приріст за минулий рік склав понад 50%.

"На початку 2026-го середня ціна за десяток яєць у більшості торговельних мереж і на ринках України прогнозується на рівні 75-95 грн. Знову-таки, дорожчання залежатиме від того, чи будемо ми з електроенергією", — уточнив Володимир Чиж.

Дійсно, вагомим чинником, який впливає на формування вартості продукту, є проблема зі світлом. Виробничим підприємствам доводиться витрачати більше коштів на утримання генераторів та їх обслуговування, що негативно відображається на цінах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в супермаркетах Сільпо почали продавати незвичний товар — салати без заправки в банках. Їх вигідно купувати для святкового столу, адже продукт дозволяє економити час приготування.

Також ми писали, скільки має коштувати якісна кава в Україні. Натуральний зерновий продукт середнього сегменту продають по 700-1 200 грн щонайменше, а преміум — від 1 300 до 2 500 грн за кілограм.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
