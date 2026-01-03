Відео
Нові ціни на яйця в супермаркетах — що сталося на початку року

Нові ціни на яйця в супермаркетах — що сталося на початку року

Дата публікації: 3 січня 2026 16:20
Ціни на яйця в АТБ змінилися — скільки коштує одна штука і чого чекати далі
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні за 12 місяців 2025 року відчутно подорожчали курячі яйця в супермаркетах. Навіть після різдвяно-новорічних свят, коли попит традиційно знижується, ціни продовжили планомірно коливатися і рухатися у бік збільшення. Ми дізналися, що відбувається з вартістю поштучних яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує десяток нефасованих яєць в супермаркетах України станом на 3 січня.

Ціни на поштучні яйця

Про дорожчання продукту свідчать актуальні дані Мінфіну. Одразу після Нового року, 1 січня, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебувала в діапазоні 82,16-82,95 грн. А вже 3 січня показники досягли 82,16-83,35 грн.

Ми відвідали кілька популярних супермаркетів і промоніторили онлайн-магазини мереж, аби дізнатися, за скільки споживачі можуть придбати нефасовані курячі яйця. Адже традиційно десяток поштучного товару коштує дешевше, ніж упаковка.

Для порівняння, в середині грудня 2025 року ціна в АТБ становила 6,79 грн/шт. Натомість на початку січня 2026-го опустилася до 5,69 грн/шт. Виходить, десяток обійдеться у 56,90 грн. Упаковку продають в супермаркеті мінімально за 76,70 грн, отже різниця у витратах — 19,8 грн.

Вартість яєць в АТБ
Ціна поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Це доволі великий ціновий розрив: за суму, яку вдасться зекономити, споживачі можуть купити ще три яйця додатково. В інших мережах вартість поштучного товару така:

  • Варус — 4,99 грн/шт.;
  • Ашан — 5,70 грн/шт.;
  • Фора — 5,74 грн/шт.;
  • Новус — 5,89 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Зазначимо, про потенційне дорожчання яєць розповідав економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. За його словами, у січні десяток буде коштувати близько 75-95 грн (середній діапазон).

"На початку 2026-го ціна у більшості торговельних мереж і на ринках України прогнозується на рівні 75-95 грн. Але дорожчання залежатиме від того, чи будемо ми з електроенергією", — уточнив Чиж.

Іншими словами, якщо стабілізується ситуація з відключеннями світла, то постачальникам не доведеться піднімати ціни з огляду на зменшення витрат. Йдеться про кошти, які доводиться відкладати на купівлю та обслуговування генераторів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть переписати ціни на червону рибу у 2026 році. Сьомга подорожчає до 380-450 грн за кілограм, а лосось — до 450 грн. Однак різкого сплеску вартості споживачам боятися не варто.

Також ми писали, які країни постачають найбільш якісну каву. Лідерами вважають Бразилію, Колумбію, Ефіопію, Кенію, Гватемалу та Коста-Рику. Напої значно відрізняються за смаковими якостями.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
