Цены на яйца не привыкли к застою — что происходит в супермаркетах и к чему готовиться

Один из востребованных продуктов питания — куриные яйца — то дорожает в супермаркетах, то дешевеет. Цены на упакованный товар остаются на относительно стабильном уровне, зато поштучные яйца стоят гораздо выгоднее, чем в конце декабря.

Экономист Владимир Чиж рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что будет с ценами на куриные яйца в 2026 году.

Будут ли яйца дорожать

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 80,83-83,95 грн (на 13 января). Однако минимальные цены в супермаркетах начинаются от 60 грн, то есть потребителям не обязательно тратить на десяток больше.

Возникает вопрос, ждать ли нашим гражданам дальнейшего подорожания продукта. По словам экономиста, именно яйца показали один из крупнейших относительных ростов среди базовых продуктов в 2025 году — почти 90% в годовом измерении.

"Учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов в 2026-м, можно добавить к той цене, которая сейчас есть в супермаркетах, не менее 15%", — констатировал Владимир Чиж.

И добавил, что главными факторами влияния на украинском рынке остаются сезонность, корма и логистика, которые приводят к ощутимым колебаниям цен на яйца. Нужно принять во внимание активную динамику стоимости продукта перед праздниками и в период пиковых дат. Например, по случаю Пасхи в апреле цены могут временно вырасти, а летом — снизиться.

Сколько стоят яйца в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины разных известных сетей и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить посетители за упаковку куриных яиц по состоянию на середину января. Результат оказался таким:

МегаМаркет — 60,70 грн;

Сільпо — 65,91 грн;

АТБ — 68,90 грн;

Фора — 68,90 грн;

Новус — 68,99 грн;

Варус — 69,80 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 81 грн;

Мы указали цены на продукты, которые были в ассортименте супермаркетов во вторник, 13 января. Для большей экономии украинцы могут покупать поштучные яйца: стоимость во многих магазинах не превышает 5 грн/шт. Однако размер и внешний вид такого товара может разочаровать придирчивых потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году гречка может подорожать на 8-10%. Ориентировочная цена — до 42 грн за кг по Украине. Резкий рост сдерживается мировыми излишками, однако давят расходы, логистика и урожай.

Также мы писали, что в Украине может подорожать белая рыба. Речь идет о популярных видах, в частности толстолобике, леще, соме, белом амуре, форели, хеке и пангасиусе. Цены на продукт вырастут в 2026 году.