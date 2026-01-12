В Украине готовят новые цены на гречку — на сколько может подорожать продукт

Люди покупают гречку. Фото: УНИАН

В 2026 году украинцы и в дальнейшем будут испытывать подорожание основных продуктов питания. После резкого роста цен в 2025 году темпы роста цен несколько замедлились, однако полной стабильности на рынке пока нет.

О том, что будет с ценами на гречку в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал экономист Владимир Чиж.

Что будет с ценами на гречку в 2026 году

На цены в Украине влияют как внутренние причины — рост затрат на производство, дорогие энергоносители и сложная логистика, так и внешние — колебания мировых рынков сырья и продовольствия.

По словам эксперта, гречка и в дальнейшем входит в число наиболее доступных продуктов для украинцев. В конце 2025 года средняя цена в магазинах составляла 37-38 гривен за килограмм. Это примерно на треть больше, чем в декабре 2024 года.

"В 2026 году рост цены на гречку может составить, в общем, 8-10% по сравнению с прошлым годом. Соответственно ее стоимость в розницу будет примерно 40-42 гривен за килограмм", — предполагает Владимир Чиж

Основные причины — умеренный рост цен на зерновые культуры. В то же время избыток отдельных видов круп на мировом рынке частично сдерживает подорожание. На ситуацию также могут влиять погодные условия, сезонность и уровень урожая.

Почему точные прогнозы делать рано

Владимир Чиж отмечает, что давать точные прогнозы по ценам до конца 2026 года пока сложно.

"Нужно будет понимать, в каком состоянии будет наша энергетика ближайшие месяцы, будет ли рост стоимости электроэнергии для бизнеса, какими будут урожаи зерновых, в том числе кормовых культур", — пояснил эксперт.

По словам экономиста, в течение года прогнозы придется неоднократно пересматривать и уточнять.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине возможен рост цен на рыбу. Причины — дорогие корма, высокая стоимость электроэнергии и влияние погодных условий, что увеличивает расходы производителей.

Также мы рассказывали, что в 2026 году могут подорожать овощи. Это связано с большим спросом и ростом затрат на их выращивание, перевозку и хранение.