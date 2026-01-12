В Україні готують нові ціни на гречку — на скільки може подорожчати продукт

Люди купують гречку. Фото: УНІАН

У 2026 році українці й надалі відчуватимуть подорожчання основних харчових продуктів. Після різкого зростання цін у 2025 році темпи росту цін дещо сповільнилися, однак повної стабільності на ринку поки немає.

Про те, що буде з цінами на гречку у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів економіст Володимир Чиж.

Реклама

Читайте також:

Що буде з цінами на гречку у 2026 році

На ціни в Україні впливають як внутрішні причини — зростання витрат на виробництво, дорогі енергоносії та складна логістика, так і зовнішні — коливання світових ринків сировини та продовольства.

За словами експерта, гречка й надалі входить до числа найбільш доступних продуктів для українців. Наприкінці 2025 року середня ціна в магазинах становила 37–38 гривень за кілограм. Це приблизно на третину більше, ніж у грудні 2024 року.

"У 2026 році зростання ціни на гречку може скласти, загалом, 8-10% у порівнянні з минулим роком. Відповідно її вартість у роздріб буде приблизно 40-42 гривень за кілограм", — припускає Володимир Чиж

Основні причини — помірне зростання цін на зернові культури. Водночас надлишок окремих видів круп на світовому ринку частково стримує подорожчання. На ситуацію також можуть впливати погодні умови, сезонність та рівень врожаю.

Чому точні прогнози робити зарано

Володимир Чиж наголошує, що давати точні прогнози щодо цін до кінця 2026 року поки складно.

"Потрібно буде розуміти, у якому стані буде наша енергетика найближчі місяці, чи буде зростання вартості електроенергії для бізнесу, якими будуть врожаї зернових, у тому числі кормових культур", — пояснив експерт.

За словами економіста, протягом року прогнози доведеться неодноразово переглядати та уточнювати.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні можливе зростання цін на рибу. Причини — дорогі корми, висока вартість електроенергії та вплив погодних умов, що збільшує витрати виробників.

Також ми розповідали, що у 2026 році можуть подорожчати овочі. Це пов’язано з більшим попитом і зростанням витрат на їх вирощування, перевезення та зберігання.