Главная Экономика Цена не оставит равнодушным — какой популярный продукт подорожает

Цена не оставит равнодушным — какой популярный продукт подорожает

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 15:10
Украинцам готовят новые цены на сливочное масло — чего ждать в 2026 году
Сливочное масло в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные продукты питания. Такая тенденция отражает общее удорожание потребительских товаров в мире плюс указывает на увеличение расходов производителей и поставщиков. Возникает вопрос, зацепит ли восходящий тренд сливочное масло в 2026 году.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Что будет с ценами на сливочное масло

Украинцы продолжат испытывать ценовое давление в течение 2026 года. Во-первых, происходят мировые колебания стоимости сырья и продовольствия. Во-вторых, проблемы в энергосистеме провоцируют появление новых расходов у производителей, из-за чего они вынуждены поднимать цены.

Что касается сливочного масла, то за 2025 год продукт показал подорожание примерно на 34% — до 107-110 грн за пачку весом 180-200 г. Нынешние средние цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку, то есть ориентировочно на 12-15%.

"Это, с одной стороны, отражает тенденцию к постепенному подорожанию молочных продуктов в мире, с другой — расходы на электроэнергию, которые несут производители в условиях постоянного отключения света", — подчеркнул Владимир Чиж.

По его словам, в январе рано давать точные прогнозы в годовой перспективе, поскольку на потребительские цены будут влиять различные факторы. В ближайшие месяцы нужно понять, в каком состоянии находится энергосистема и готовятся ли повышенные тарифы на электроэнергию для бизнеса. Затем на арену выйдет урожай зерновых, обновленная стоимость кормовых культур и т.д.

Сколько стоит сливочное масло в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки сливочного масла весом 200 г находится в диапазоне 103,92-107,02 грн (на 17 января). Мы промониторили онлайн-магазины популярных украинских супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны заплатить потребители за продукт жирностью 82%. Результат оказался таким:

  • Сільпо — 63,62 грн;
  • Варус — 85,90 грн;
  • Новус — 98,99 грн;
  • Фора — 99 грн;
  • Ашан — 101,90 грн;
  • АТБ — 103,90 грн;
  • Метро — 105 грн;
  • МегаМаркет — 123,20 грн.

Отметим, мы указали актуальную стоимость без учета скидок и акционных предложений. Минфин утверждает, что индекс потребительских цен на сливочное масло в январе составил 90,57%, то есть продукт даже подешевел на 9,43% по сравнению с декабрем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине продолжают планомерно дорожать куриные яйца в 2026 году. Супермаркеты регулярно меняют цены в сторону увеличения, хотя поштучный продукт стало выгоднее покупать, чем фасованный.

Также мы писали, что произойдет с ценами на гречку в ближайшее время. Эксперты прогнозируют подорожание до 40-42 гривен за килограмм в 2026 году. Стоимость может вырасти на 8-10% в годовом разрезе.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
