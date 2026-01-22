Цитрусовые под влиянием сезона — что будет с ценами на мандарины, апельсины и лимоны

Касса в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине сохраняется традиционно высокий спрос на цитрусовые. Популярными продуктами зимой являются мандарины, апельсины и лимоны. Однако из-за сезонных факторов совместно с нестабильной ситуацией цены в супермаркетах могут негативно поразить потребителей.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, что будет с ценами на цитрусовые до конца зимы 2026 года.

Цены на мандарины, лимоны и апельсины

Спрос на мандарины всегда увеличивается перед рождественско-новогодними праздниками, поскольку этот продукт ассоциируется в украинцев с Новым годом. По состоянию на вторую половину января наблюдается ожидаемое удешевление, ведь востребованность умеренно падает. Эксперт прогнозирует снижение цены до 35-50 грн в феврале, особенно на продукцию среднего качества.

"Апельсины сохраняют стабильный спрос в зимний период, в частности в сегменте HoReCa. Поэтому резких ценовых колебаний не ожидается. Цены останутся на текущем уровне или немного вырастут", — констатировала Быстрицкая.

Что касается лимонов, то они считаются базовым импортным фруктом, спрос на который не зависит от сезона. В конце зимы-2026 возможно определенное подорожание, но оно не будет существенным — до 10%.

Что будет с ценами на груши

Стоимость фрукта зимой зависит от импорта, потому что украинские запасы ограничены. На цены влияют курсовые показатели, объемы поставок из ЕС и Турции, снижение сезонного спроса и тому подобное.

"До конца февраля цены будут оставаться относительно стабильными, возможны краткосрочные акции в розничных сетях", — отметила госпожа Лилия.

В целом украинский рынок фруктов находится под ощутимым влиянием сезонности, логистики, курса валют и импорта. Из-за сокращения запасов, накопленных летом во время сбора урожаев, сейчас приходится корректировать цены. Подорожание продуктов продлится как минимум до конца зимнего периода.

