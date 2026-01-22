Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Любимые фрукты подорожают — чего ждать от цен на цитрусовые

Любимые фрукты подорожают — чего ждать от цен на цитрусовые

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 10:05
Цитрусовые под влиянием сезона — что будет с ценами на мандарины, апельсины и лимоны
Касса в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине сохраняется традиционно высокий спрос на цитрусовые. Популярными продуктами зимой являются мандарины, апельсины и лимоны. Однако из-за сезонных факторов совместно с нестабильной ситуацией цены в супермаркетах могут негативно поразить потребителей.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, что будет с ценами на цитрусовые до конца зимы 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Цены на мандарины, лимоны и апельсины

Спрос на мандарины всегда увеличивается перед рождественско-новогодними праздниками, поскольку этот продукт ассоциируется в украинцев с Новым годом. По состоянию на вторую половину января наблюдается ожидаемое удешевление, ведь востребованность умеренно падает. Эксперт прогнозирует снижение цены до 35-50 грн в феврале, особенно на продукцию среднего качества.

"Апельсины сохраняют стабильный спрос в зимний период, в частности в сегменте HoReCa. Поэтому резких ценовых колебаний не ожидается. Цены останутся на текущем уровне или немного вырастут", — констатировала Быстрицкая.

Что касается лимонов, то они считаются базовым импортным фруктом, спрос на который не зависит от сезона. В конце зимы-2026 возможно определенное подорожание, но оно не будет существенным — до 10%.

Что будет с ценами на груши

Стоимость фрукта зимой зависит от импорта, потому что украинские запасы ограничены. На цены влияют курсовые показатели, объемы поставок из ЕС и Турции, снижение сезонного спроса и тому подобное.

"До конца февраля цены будут оставаться относительно стабильными, возможны краткосрочные акции в розничных сетях", — отметила госпожа Лилия.

В целом украинский рынок фруктов находится под ощутимым влиянием сезонности, логистики, курса валют и импорта. Из-за сокращения запасов, накопленных летом во время сбора урожаев, сейчас приходится корректировать цены. Подорожание продуктов продлится как минимум до конца зимнего периода.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на куриные яйца в Украине продолжают планомерно расти. Супермаркеты регулярно переписывают стоимость продукта, однако нередко устанавливают выгодные скидки и акционные предложения.

Также мы писали, на какие востребованные продукты питания снизили цены в Сільпо и АТБ по состоянию на среду, 21 января. Украинцы могут приобрести гораздо дешевле сосиски, шоколад, кофе, алкогольные напитки и прочее.

мандарины лимон супермаркет цены на продукты апельсин
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации