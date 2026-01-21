Видео
Україна
Главная Экономика Яйца бьют по бюджету украинцев — что произошло с ценами в январе

Яйца бьют по бюджету украинцев — что произошло с ценами в январе

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 17:12
Яйца подорожали почти на 13% — что происходит с ценами в супермаркетах
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине регулярно колеблются цены на яйца в супермаркетах — в начале 2026 года поштучный товар подешевел, а со второй половины месяца начался обратный тренд. Зато фасованные яйца планомерно дорожали, о чем свидетельствуют актуальные показатели в магазинах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине по состоянию на среду, 21 января.

Читайте также:

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 82,16-83,95 грн. Об умеренном подорожании свидетельствует индекс потребительских цен, который в январе 2026 года составил 100,88%. То есть яйца стоят больше на 0,88% по сравнению с предыдущим месяцем. В декабре этот показатель составил аж 104,26% относительно ноября.

Всего в годовом разрезе продукт вырос в цене на 12,83%, поскольку среднемесячная стоимость в январе 2026-го зафиксировалась на уровне 81,92 грн, а на январь 2025 года — 72,60 грн. Куриные яйца продемонстрировали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов.

Инфографика о куриных яйцах
Динамика цен на куриные яйца в Украине. Фото: Новини.LIVE

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны отдать потребители за упаковку яиц. По состоянию на 21 января результат оказался таким:

  • Варус — 65,70 грн;
  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Фора — 68,90 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • Метро — 76 грн;
  • АТБ — 76,70 грн;
  • МегаМаркет — 84 грн.

Стоит отметить, что цены указаны без учета актуальных акционных предложений. Некоторые товары в ассортименте супермаркетов стоят немного дешевле благодаря временным скидкам, однако они не отражают реальную ценовую ситуацию в Украине.

Будут ли яйца дорожать в 2026

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет со стоимостью куриных яиц в течение 2026 года. По мнению эксперта, восходящий тренд продолжится, поскольку растут производственные затраты, связанные с сезонностью, кормами и логистикой.

"В 2026 году, учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов, можно прибавить к цене не менее 15%. Однако вес сезонных колебаний здесь большой", — подчеркнул Чиж.

То есть перед праздниками, в частности Пасхой, показатели в супермаркетах будут обновляться. Временного роста цены не избежать, хотя во второй половине года можно надеяться на умеренное удешевление востребованного продукта.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Сільпо продают виноград из Южной Кореи, который стоит 3 000 грн за килограмм. Рекордная цена объясняется большими затратами на логистику и хранение в условиях отключений света.

Также мы писали, что происходит с ценами на продукты в Буковеле. Обычная колбасно-мясная нарезка стоит на горнолыжном курорте 280 грн, а варенье из сосновых шишек — от 120 до 350 грн.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
