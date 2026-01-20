Цены в Буковеле могут неприятно поразить — сколько стоит еда, одежда и сувениры (фото)

Ярмарка в Буковеле. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Многие украинцы проводят зимний отдых в Буковеле. Горнолыжный курорт известен как место, где качественный сервис, развитая инфраструктура и отличное обслуживание сочетаются с высокими ценами на товары/услуги.

Корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык узнала, что происходит с ценами на популярные туристические товары в Буковеле по состоянию на январь 2026 года.

Цены в Буковеле на еду и сувениры

Гости курорта могут найти на местных ярмарках множество товаров на разный вкус. Там продают буквально все, что может понадобиться туристам, которые хотят привезти из отпуска интересные подарки друзьям или родственникам. С другой стороны, нужно быть готовым к немаленьким тратам.

Например, обычная шапочка обойдется покупателям в 400-600 грн, а пара теплых носков стоит 200 грн. Более того, наша корреспондентка нашла в одном из магазинов очень "интересный" товар — носки с этикетками на русском языке.

Цены на шапки и носки в Буковеле. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Продукты питания и напитки тоже не могут похвастаться низкой стоимостью в Буковеле. Вот сколько нужно заплатить туристам за:

карпатскую медовуху — 200 грн;

медовый бальзам — 300 грн;

колбасно-мясную нарезку — 280 грн;

грибы — 350-450 грн за 100 грамм;

варенье из сосновых шишек — от 120 до 350 грн.

Цены на продукты и напитки в Буковеле. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Теплая вышитая рубашка стоит на горнолыжном курорте 6 100 грн, за небольшую женскую сумочку придется отдать 2 300 грн, цены на мягкие детские игрушки начинаются от 300 грн, а изделия из бисера продают по 600 грн и дороже.

Цены на сувениры в Буковеле. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Какая стоимость проживания в Буковеле

Ранее мы рассказывали, сколько стоит забронировать номер в Буковеле на вторую половину января 2026 года. Поскольку продолжается высокий сезон, цены на комнаты в отелях немаленькие. Например, минимальный тариф за стандартный двухместный номер без питания находился на уровне 2 200 грн (скидка 20%).

Если пользоваться сторонними ресурсами для бронирования жилья, а не искать непосредственно на официальном сайте горнолыжного курорта, то цены могут немного измениться в сторону снижения. В частности на Booking минимальная стоимость двухместного номера эконом-класса в отеле Поляницы составляла 1 890 грн (завтрак включен).

Напомним, за услугу парковки в Буковеле нужно платить. Тарифы отличаются в зависимости от продолжительности пребывания автомобиля на стоянке. Минимальная сумма — 100 грн (час), максимальная — 2 500 грн (сутки).

Также мы писали, сколько стоит билет на каток в элитном Буковеле. Взрослым нужно заплатить от 250 до 500 грн за катание в течение 45 минут, а детям до 12 лет — от 200 до 300 грн.