Каток в Буковеле — сколько стоит один билет на элитном курорте

Каток в Буковеле. Фото: bukovel.com

Горнолыжный курорт Буковель предлагает туристам много вариантов для развлечений. Среди популярных аттракций — каток, где можно отдохнуть с детьми, провести романтическое свидание или повеселиться с друзьями. Мы узнали, сколько стоит услуга по состоянию на январь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в какую сумму обойдется покататься на коньках в Буковеле.

Реклама

Читайте также:

Цены на каток в Буковеле

Стоимость услуги меняется в зависимости от выбранного времени катания: утром — дешевле всего, в обеденное время — немного дороже, а максимальный прайс — вечером. Плюс можно сэкономить немного денег, если использовать собственные коньки, однако мало туристов едут на горнолыжный курорт с таким снаряжением.

По состоянию на 14 января 2026 года за катание в течение 45 минут взрослым нужно заплатить:

с 10:30 до 11:15 — 250-300 грн;

с 11:30 до 16:15 — 300-400 грн;

с 17:00 до 21:45 — 400-500 грн.

Нижняя ценовая граница действует для коньков категории B, верхняя — для коньков категории А. Детям до 12 лет один билет будет стоить 200, 250 или 300 грн соответственно (разделения на категории снаряжения нет, только на выбранное время).

Дополнительно можно оплатить занятия с инструктором, если впервые стали на коньки: сеанс для одного человека — 680 грн, для двух человек — 1 300 грн.

Когда цены в Буковеле снизятся

Ранее мы рассказывали, что на горнолыжном курорте традиционно повышается стоимость услуг зимой, когда больше всего туристов, а спрос максимальный. Так называемый высокий сезон длится с 19 декабря до 16 марта: ski-пассы на два дня подряд в этот период стоят 3 750 грн.

Зато во время низкого сезона, то есть с середины марта и почти до конца года, допуск на подъемники обходится отдыхающим всего в 2 250 грн (-1 500 грн). Так же дешевеют другие популярные аттракции, услуги и сервисы в Буковеле.

Получается, туристам лучше посещать курорт до наступления высокого сезона, если есть потребность в экономии. Так удастся избежать не только больших цен, но даже толп и очередей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, если украинцы хотят покататься на лыжах в Драгобрате зимой 2026 года, они могут сэкономить немного денег. Ведь цены на ski-пассы, по сравнению с популярным Буковелем, немного выгоднее.

Также мы писали, какие цены ждут лыжников в Буковеле по состоянию на январь 2026 года. Во время высокого сезона не стоит рассчитывать на экономию. Снижение стоимости начнется только в марте.