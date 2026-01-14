Ковзанка в Буковелі — скільки коштує один квиток на елітному курорті

Ковзанка в Буковелі. Фото: bukovel.com

Гірськолижний курорт Буковель пропонує туристам багато варіантів для розваг. Серед популярних атракцій — ковзанка, де можна відпочити з дітьми, провести романтичне побачення або повеселитися з друзями. Ми дізналися, скільки коштує послуга станом на січень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яку суму обійдеться покататися на ковзанах у Буковелі.

Ціни на ковзанку в Буковелі

Вартість послуги змінюється залежно від обраного часу катання: вранці — найдешевше, в обідню пору — трохи дорожче, а максимальний прайс — у вечірній час. Плюс можна заощадити трохи грошей, якщо використовувати власні ковзани, проте мало туристів їдуть на гірськолижний курорт із таким спорядженням.

Станом на 14 січня 2026 року за катання протягом 45 хвилин дорослим потрібно заплатити:

з 10:30 до 11:15 — 250-300 грн;

з 11:30 до 16:15 — 300-400 грн;

з 17:00 до 21:45 — 400-500 грн.

Нижня цінова межа діє для ковзанів категорії B, верхня — для ковзанів категорії А. Дітям до 12 років один квиток буде коштувати 200, 250 або 300 грн відповідно (поділу на категорії спорядження немає, лише на обраний час).

Додатково можна оплатити заняття з інструктором, якщо вперше стали на ковзани: сеанс для однієї людини — 680 грн, для двох осіб — 1 300 грн.

Коли ціни в Буковелі знизяться

Раніше ми розповідали, що на гірськолижному курорті традиційно підвищується вартість послуг взимку, коли найбільше туристів, а попит максимальний. Так званий високий сезон триває з 19 грудня до 16 березня: ski-паси на два дні поспіль в цей період коштують 3 750 грн.

Натомість під час низького сезону, тобто з середини березня і майже до кінця року, допуск на підйомники обходиться відпочивальникам всього у 2 250 грн (-1 500 грн). Так само дешевшають інші популярні атракції, послуги і сервіси в Буковелі.

Виходить, туристам краще відвідувати курорт до настання високого сезону, якщо є потреба в економії. Так вдасться уникнути не лише великих цін, але й натовпів і черг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, якщо українці хочуть покататися на лижах у Драгобраті взимку 2026 року, вони можуть заощадити трохи грошей. Адже ціни на ski-паси, порівняно з популярним Буковелем, трохи вигідніші.

Також ми писали, які ціни чекають лижників у Буковелі станом на січень 2026 року. Під час високого сезону не варто розраховувати на економію. Зниження вартості почнеться тільки в березні.