Низький сезон у Буковелі — коли починається у 2026 і що буде з витратами туристів

Чимало українців, плануючи відпочинок після Нового року, обирають поїхати в Буковель взимку. Однак варто розуміти, що ціни в піковий період найвищі, тому зекономити на послугах не вдасться. Постає питання, коли починається низький сезон на гірськолижному курорті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли ціни в Буковелі будуть найнижчими у 2026 році.

Низький сезон у Буковелі

Згідно з інформацією на офіційному сайті курорту, низький сезон традиційно починається 17 березня і триває до 18 грудня. Це період, коли ski-паси (допуск на підйомники) коштують найдешевше. Плюс падають ціни на проживання та інші розваги, оскільки менше туристів.

Наприклад, різниця відчутно помітна, якщо порівняти вартість абонементів. Станом на січень триває високий сезон, коли звичайний ski-пас на два дні поспіль коштує 3 750 грн. Найбільше доведеться заплатити за 10-денний VIP-пропуск (в будь-якій послідовності) — 31 100 грн.

Натомість під час низького сезону дводенний абонемент продають по 2 250 грн (-1 500 грн), а VIP-прохід на 10 днів обходиться у 18 700 грн (-12 400 грн). Тому очевидно, що вигідніше їхати в Буковель, починаючи з 17 березня, коли ціни падають мало не вдвічі.

Ціни на ski-паси під час низького сезону в Буковелі. Фото: скриншот

Проживання в Буковелі

Найдорожча подобова оренда житла традиційно чекає туристів у період різдвяно-новорічних свят. Оскільки попит після Нового року трохи знизився, власники приватних садиб і котеджів зменшили вартість проживання. Зокрема ніч із 12 на 13 січня обійдеться відпочивальникам щонайменше у 1 650 грн.

Якщо бронювати кімнату в готелі безпосередньо на сайті гірськолижного курорту, то можна зняти мансардний двомісний номер мінімум за 1 800 грн. А максимальна ціна доходить до 32 000 грн (витрати на одну людину). Для порівняння, у грудні найбільша вартість проживання становила понад 100 000 грн.

