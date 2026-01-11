Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Коли ціни в Буковелі будуть найнижчими у 2026 році — дати

Коли ціни в Буковелі будуть найнижчими у 2026 році — дати

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 15:50
Низький сезон у Буковелі — коли починається у 2026 і що буде з витратами туристів
Відпочинок у Буковелі. Фото: Google Maps

Чимало українців, плануючи відпочинок після Нового року, обирають поїхати в Буковель взимку. Однак варто розуміти, що ціни в піковий період найвищі, тому зекономити на послугах не вдасться. Постає питання, коли починається низький сезон на гірськолижному курорті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли ціни в Буковелі будуть найнижчими у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Низький сезон у Буковелі

Згідно з інформацією на офіційному сайті курорту, низький сезон традиційно починається 17 березня і триває до 18 грудня. Це період, коли ski-паси (допуск на підйомники) коштують найдешевше. Плюс падають ціни на проживання та інші розваги, оскільки менше туристів.

Наприклад, різниця відчутно помітна, якщо порівняти вартість абонементів. Станом на січень триває високий сезон, коли звичайний ski-пас на два дні поспіль коштує 3 750 грн. Найбільше доведеться заплатити за 10-денний VIP-пропуск (в будь-якій послідовності) — 31 100 грн.

Натомість під час низького сезону дводенний абонемент продають по 2 250 грн (-1 500 грн), а VIP-прохід на 10 днів обходиться у 18 700 грн (-12 400 грн). Тому очевидно, що вигідніше їхати в Буковель, починаючи з 17 березня, коли ціни падають мало не вдвічі.

Коли ціни в Буковелі будуть найнижчими у 2026 році — дати - фото 1
Ціни на ski-паси під час низького сезону в Буковелі. Фото: скриншот

Проживання в Буковелі

Найдорожча подобова оренда житла традиційно чекає туристів у період різдвяно-новорічних свят. Оскільки попит після Нового року трохи знизився, власники приватних садиб і котеджів зменшили вартість проживання. Зокрема ніч із 12 на 13 січня обійдеться відпочивальникам щонайменше у 1 650 грн.

Якщо бронювати кімнату в готелі безпосередньо на сайті гірськолижного курорту, то можна зняти мансардний двомісний номер мінімум за 1 800 грн. А максимальна ціна доходить до 32 000 грн (витрати на одну людину). Для порівняння, у грудні найбільша вартість проживання становила понад 100 000 грн.

Нагадаємо, українці можуть покататися на лижах у Драгобраті замість Буковелю. Ми порівняли ціни на двох курортах і з’ясували, де дешевше коштують ski-паси та прокат професійного спорядження.

Також ми писали, що Буковель узимку приваблює працівників конкурентними зарплатами. У січні 2026 року водіям на гірськолижному курорті пропонують від 25 000 до 40 000 грн на місяць залежно від посади.

туристи відпочинок Буковель курорти ціни
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації