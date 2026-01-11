Видео
Україна
Когда цены в Буковеле будут самыми низкими в 2026 году — даты

Когда цены в Буковеле будут самыми низкими в 2026 году — даты

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 15:50
Низкий сезон в Буковеле — когда начинается в 2026 и что будет с расходами туристов
Отдых в Буковеле. Фото: Google Maps

Многие украинцы, планируя отдых после Нового года, выбирают поехать в Буковель зимой. Однако стоит понимать, что цены в пиковый период самые высокие, поэтому сэкономить на услугах не удастся. Возникает вопрос, когда начинается низкий сезон на горнолыжном курорте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда цены в Буковеле будут самыми низкими в 2026 году.

Читайте также:

Низкий сезон в Буковеле

Согласно информации на официальном сайте курорта, низкий сезон традиционно начинается 17 марта и длится до 18 декабря. Это период, когда ski-пассы (допуск на подъемники) стоят дешевле всего. Плюс падают цены на проживание и другие развлечения, поскольку меньше туристов.

Например, разница ощутимо заметна, если сравнить стоимость абонементов. По состоянию на январь продолжается высокий сезон, когда обычный ski-пасс на два дня подряд стоит 3 750 грн. Больше всего придется заплатить за 10-дневный VIP-пропуск (в любой последовательности) — 31 100 грн.

Зато во время низкого сезона двухдневный абонемент продают по 2 250 грн (-1 500 грн), а VIP-проход на 10 дней обходится в 18 700 грн (-12 400 грн). Поэтому очевидно, что выгоднее ехать в Буковель, начиная с 17 марта, когда цены падают чуть ли не вдвое.

Когда цены в Буковеле будут самыми низкими в 2026 году — даты - фото 1
Цены на ski-пассы во время низкого сезона в Буковеле. Фото: скриншот

Проживание в Буковеле

Самая дорогая посуточная аренда жилья традиционно ждет туристов в период рождественско-новогодних праздников. Поскольку спрос после Нового года немного снизился, владельцы частных усадеб и коттеджей уменьшили стоимость проживания. В частности ночь с 12 на 13 января обойдется отдыхающим минимум в 1 650 грн.

Если бронировать комнату в отеле непосредственно на сайте горнолыжного курорта, то можно снять мансардный двухместный номер минимум за 1 800 грн. А максимальная цена доходит до 32 000 грн (расходы на одного человека). Для сравнения, в декабре наибольшая стоимость проживания составляла более 100 000 грн.

Напомним, украинцы могут покататься на лыжах в Драгобрате вместо Буковеля. Мы сравнили цены на двух курортах и выяснили, где дешевле стоят ski-пассы и прокат профессионального снаряжения.

Также мы писали, что Буковель зимой привлекает работников конкурентными зарплатами. В январе 2026 года водителям на горнолыжном курорте предлагают от 25 000 до 40 000 грн в месяц в зависимости от должности.

Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
