Україна
Главная Экономика Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой

Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 18:05
Отдых в Буковеле зимой — стоит ли ехать в разгар сезона и что говорят украинцы
Буковель зимой. Фото: Google Maps

Многие украинцы едут зимой на отдых в Буковель. Кто-то давно облюбовал горнолыжный курорт, а для кого-то путешествие в 2026 году станет первым. Интересно узнать, что говорят туристы о собственном опыте досуга и с какими нюансами сталкивались во время отпуска.

Сайт Новини.LIVE собрал несколько отзывов украинцев, опубликованных в сети, о зимнем отдыхе в Буковеле.

Читайте также:

Что говорят украинцы о Буковеле

Хватает как положительных, так и отрицательных отзывов. Среди хорошего — много развлечений для взрослых и детей, доступные трассы для катания на лыжах или сноуборде, профессиональные инструкторы для новичков, множество отелей/коттеджей/частных усадеб на разный кошелек, удобное сообщение.

Однако негативных реакций туристов на Буковель значительно больше. Социальная сеть Threads наполнена отзывами украинцев, которые жалуются на:

  • цены, далекие от бюджетных;
  • огромные очереди, особенно в пиковые даты и выходные;
  • стройки, которыми окружен курорт (отели, заведения питания, развлекательные комплексы и т.д.);
  • шум и гам из-за толп туристов.

"У меня error. Хотела съездить в Буковель на 3 дня: лыжи, свежий воздух, отдохнуть, погулять. Потом нашла билеты на Шри-Ланку, чисто "посмотреть". Села считать: 11 дней вышло всего на несколько тысяч грн дороже, чем три дня в Буковеле", — рассказала девушка в Threads.

  • Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой - фото 1
    Отзывы украинцев об отдыхе в Буковеле. Фото: скриншот
  • Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой - фото 2
    Отзывы украинцев об отдыхе в Буковеле. Фото: скриншот
  • Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой - фото 3
    Отзывы украинцев об отдыхе в Буковеле. Фото: скриншот
  • Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой - фото 4
    Отзывы украинцев об отдыхе в Буковеле. Фото: скриншот
  • Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой - фото 5
    Отзывы украинцев об отдыхе в Буковеле. Фото: скриншот
  • Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой - фото 6
    Отзывы украинцев об отдыхе в Буковеле. Фото: скриншот
  • Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой - фото 7
    Отзывы украинцев об отдыхе в Буковеле. Фото: скриншот
  • Цены, очереди и толпы туристов — стоит ли ехать в Буковель зимой - фото 8
    Отзывы украинцев об отдыхе в Буковеле. Фото: скриншот
С другой стороны, некоторые комментаторы отметили, что в Буковель надо ехать кататься на лыжах, а не любоваться природой и наслаждаться тишиной. Курорт не приспособлен для созерцания пейзажей ни ценами, ни инфраструктурой.

Чтобы избежать очередей, надо ехать на отдых в межсезонье (то есть не зимой), когда стоимость проживания ощутимо ниже. Плюс стоит кататься утром, а не вечером, поскольку большинство трасс закрывают, из-за чего возникают скопления людей.

Где недорого отдохнуть зимой

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, где можно недорого провести зимний отпуск в 2026 году. Среди относительно бюджетных зарубежных направлений эксперт выделила:

  • Польшу (Краков, Вроцлав, Катовице);
  • Чехию (Прага, Брно);
  • Венгрию (Будапешт);
  • Румынию (Бухарест, Брашов);
  • Словакию (Кошице, Братислава).

Отдых в Польше подойдет украинцам, которые впервые планируют уехать за границу, поскольку это одно из самых удобных и дешевых направлений для зимних путешествий. Чехия привлекает туристов прежде всего низкими ценами и небольшим потоком путешественников.

"За проживание в хостеле или бюджетном отеле нужно заплатить от 900-1 300 грн за ночь. Цены на питание в супермаркетах и ​​недорогих кафе остаются умеренными. Направление подходит для спокойного осмотра города без толп", — отметила Иващук.

В Будапеште, по словам Татьяны, одни из самых низких расходов на питание в Европейском Союзе. Румыния характеризуется дешевизной именно для граждан Украины, учитывая общую границу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы чаще всего выбирают зимой Буковель или отдыхают в туристически привлекательных городах, таких как Львов либо Черновцы. Среди зарубежных направлений популярны Египет и ОАЭ.

Также мы писали, что туристка обнародовала цены на однодневные ski-пассы в Буковеле. За пользование подъемниками целый день нужно заплатить от 1 450 (льготный билет) до 4 100 грн (VIP).

Автор:
Инна Диденко
Автор:
Инна Диденко
