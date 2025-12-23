Отдых зимой 2026 — куда чаще всего едут украинские туристы

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Планируя отдых зимой, украинцы традиционно выбирают встретить Новый год в Буковеле. Зарубежные путешествия тоже процветают, хотя темпы бронирования до сих пор не вернулись к уровню довоенного периода.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" туроператор Join UP! Украина.

Реклама

Читайте также:

Где отдыхают украинцы зимой

Если говорить о внутренних направлениях, то самым популярным местом для отдыха традиционно остается горнолыжный курорт Буковель. Цены на размещение в высокий сезон (с 19 декабря) начинаются от 1 300 грн за сутки (трехзвездочные отели) и доходят до 3 000 грн (виллы и шале).

Также не падает спрос на короткие поездки в областные центры, в частности Львов, Черновцы, Киев, Ужгород и Ивано-Франковск. В период рождественско-новогодних праздников там организовывают ярмарки, благотворительные концерты, литературные чтения и много других интересных мероприятий.

"Доля ранних бронирований существенно выросла по сравнению с прошлым сезоном, а клиенты все чаще планируют поездки за два-четыре месяца до даты отправления. Заметно изменилась и структура спроса. Украинцы ориентируются на стабильные, логистически предсказуемые направления", — рассказала управляющий директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

Поездки украинцев за границу

Международные путешествия стали менее востребованными среди наших граждан, люди в основном бронируют туры на период после зимних праздников. Среди популярных направлений лидируют:

Египет;

Вьетнам;

Объединенные Арабские Эмираты;

Шри-Ланка;

Мальдивы;

Занзибар;

Турция;

Испания;

Кипр;

Андорра.

Но даже Египет, куда традиционно ездило немало украинцев на отдых, "страдает" от снижения спроса, поскольку рынок стал более чувствительным к глобальным туристическим трендам. Что интересно, согласно внутренним данным Join UP! Украина, доля семейных поездок сократилась. Например, на Шри-Ланку забронировали туры лишь 3% пар с детьми.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, несколько европейских стран массово привлекали туристов в 2025 году. Резко увеличились темпы посещения Литвы, Северной Македонии и Финляндии, что свидетельствует об изменении потребностей путешественников.

Также мы писали, что горничные в отелях Буковеля зарабатывают преимущественно от 20 000 до 25 000 грн. Работодатели — отдельные комплексы — могут платить сотрудникам до 40 000 грн с проживанием и питанием.