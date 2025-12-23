Видео
Главная Экономика Зимний туризм 2026 — где чаще всего отдыхают украинцы

Зимний туризм 2026 — где чаще всего отдыхают украинцы

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 15:05
Отдых зимой 2026 — куда чаще всего едут украинские туристы
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Планируя отдых зимой, украинцы традиционно выбирают встретить Новый год в Буковеле. Зарубежные путешествия тоже процветают, хотя темпы бронирования до сих пор не вернулись к уровню довоенного периода.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" туроператор Join UP! Украина.

Читайте также:

Где отдыхают украинцы зимой

Если говорить о внутренних направлениях, то самым популярным местом для отдыха традиционно остается горнолыжный курорт Буковель. Цены на размещение в высокий сезон (с 19 декабря) начинаются от 1 300 грн за сутки (трехзвездочные отели) и доходят до 3 000 грн (виллы и шале).

Также не падает спрос на короткие поездки в областные центры, в частности Львов, Черновцы, Киев, Ужгород и Ивано-Франковск. В период рождественско-новогодних праздников там организовывают ярмарки, благотворительные концерты, литературные чтения и много других интересных мероприятий.

"Доля ранних бронирований существенно выросла по сравнению с прошлым сезоном, а клиенты все чаще планируют поездки за два-четыре месяца до даты отправления. Заметно изменилась и структура спроса. Украинцы ориентируются на стабильные, логистически предсказуемые направления", — рассказала управляющий директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

Поездки украинцев за границу

Международные путешествия стали менее востребованными среди наших граждан, люди в основном бронируют туры на период после зимних праздников. Среди популярных направлений лидируют:

  • Египет;
  • Вьетнам;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Шри-Ланка;
  • Мальдивы;
  • Занзибар;
  • Турция;
  • Испания;
  • Кипр;
  • Андорра.

Но даже Египет, куда традиционно ездило немало украинцев на отдых, "страдает" от снижения спроса, поскольку рынок стал более чувствительным к глобальным туристическим трендам. Что интересно, согласно внутренним данным Join UP! Украина, доля семейных поездок сократилась. Например, на Шри-Ланку забронировали туры лишь 3% пар с детьми.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, несколько европейских стран массово привлекали туристов в 2025 году. Резко увеличились темпы посещения Литвы, Северной Македонии и Финляндии, что свидетельствует об изменении потребностей путешественников.

Также мы писали, что горничные в отелях Буковеля зарабатывают преимущественно от 20 000 до 25 000 грн. Работодатели — отдельные комплексы — могут платить сотрудникам до 40 000 грн с проживанием и питанием.

туристы отдых Египет Буковель курорты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
