Отдых в Европе — какие страны будут привлекать туристов в 2026 году

Дома в Финляндии. Фото: Tripadvisor

Когда заходит речь об отдыхе зимой за границей, украинцы чаще всего выбирают Европу. Во-первых, не нужна виза для поездки, во-вторых, аутентичные улочки и сказочные замки всегда привлекали путешественников со всего мира. Что интересно, в 2026 году три неожиданные страны могут выбиться в лидеры по популярности среди туристов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как может измениться туристическая карта Европы.

Куда поехать на отдых в 2026

По данным специализированного портала Travel Off Path, три европейских государства демонстрировали резкий рост потока путешественников в течение 2025 года — до 21%. Речь идет не о традиционных для отдыха странах, например, Италии или Франции, где туристов всегда хватает.

Литва

На первом месте оказалось балтийское государство с показателем роста около 21%. Отдыхающие чаще всего выбирали столицу Вильнюс — средневековое сердце Литвы с уникальными улицами, незабываемой архитектурой и духом древних веков.

Архитектура в Вильнюсе, Литва. Фото: Tripadvisor

Украинцы могут отправиться в автобусный тур, заплатив 253 евро за путешествие весной 2026 года. Маршрут будет включать Вильнюс, в частности осмотр островного Тракайского замка, окруженного чистыми озерами, а также Ригу и Варшаву.

Северная Македония

Большинство туристов выбирают для курортного отдыха соседние государства — Хорватию и Албанию, зря обходя стороной Северную Македонию. В этом году рост посещаемости иностранцами составил более 20%. Страна богата хрустальными озерами, пляжами, византийскими памятниками и османскими базарами.

Курорт в Северной Македонии. Фото: Tripadvisor

Финляндия

Кто бы мог подумать, что в тройку стран по динамике туристической популярности войдет нордическая Финляндия. Рост посещаемости в 2025 году достиг показателя 17%. Отдых там понравится ценителям зимних развлечений, снежных пейзажей, эстетики рыболовства и пр.

Украинцам доступны туры в Лапландию — историко-культурный регион Северной Европы. Заплатив 499 евро, можно посетить несколько городов: Таллинн (Эстония), Хельсинки, Рануа, Турку (Финляндия) и Ригу (Латвия). Незабываемые впечатления от поездки точно останутся.

Отдых в Финляндии. Фото: Tripadvisor

