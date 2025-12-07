Лучшие курорты все включено — где отдохнуть за границей в декабре

Курорт в ОАЭ. Фото: Tripadvisor

Многие планируют отпуск на декабрь или январь и выбирают не горнолыжные курорты, а море. Возникает вопрос, где отдохнуть зимой не за "все деньги мира"? Мы подобрали несколько направлений, где путешественникам будет комфортно как финансово, так и физически.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где отдохнуть за границей в декабре 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Лучшие курорты "все включено"

Популярный выбор в течение всего года — Египет. Зимой температура воздуха фиксируется в диапазоне 23-25 °C, так что туристы могут отдохнуть от палящего солнца и духоты. Иногда бывает ветрено, но в непогоду существует альтернатива — Каир или Люксор, где часто проводят экскурсии.

Другой положительный фактор — зимой пляжи свободны от толпы путешественников, а цены на услуги значительно ниже. В частности путевка в Египет продолжительностью пять дней стоит от 15 700 грн. Отель в Шарм-эль-Шейхе работает по системе обслуживания "все включено" и предлагает гостям разнообразные удобства.

Стоимость путевок в Египет зимой. Фото: скриншот

Второе востребованное направление в декабре — Объединенные Арабские Эмираты. Море остается относительно теплым, а климат радует комфортом. На выбор отдыхающих — курорты all inclusive в Абу-Даби, Дубае и Фуджейре. Там прекрасно развита инфраструктура, а сервис и обслуживание гостей — на самом высоком уровне.

В то же время цены могут немного уменьшить восторг от отпуска. Путевка на пять дней обойдется минимум в 43 000 грн. Столько стоит проживание в четырехзвездочном отеле по системе "все включено". Он расположен недалеко от пляжа и обеспечивает всеми необходимыми услугами.

Стоимость путевок в ОАЭ зимой. Фото: скриншот

Стоит понимать, что декабрь — не лучший период для поездок на море. Большинство курортов устанавливают скидки для привлечения туристов, но купаться или загорать на пляже не удастся. Придется проводить время в стенах отеля и пользоваться бассейном, что не может сравниться с морским побережьем.

Хорошими направлениями, на которые бурлит спрос в течение года, остаются Таиланд, Вьетнам, Доминиканская республика, Филиппины, Шри-Ланка и др. Однако для украинцев путешествия могут оказаться слишком дорогими, поскольку локации расположены далеко.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на платформе OLX выставили объявление о продаже гостиничного комплекса "Драгобрат" за 116 млн гривен. В лот входит админздание с кофейней, жилые коттеджи, отель, сауна и бассейн.

Также мы писали, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов планируют запустить коммерческую службу летучих такси. Город имеет большие проблемы с пробками в час пик, однако поездки удастся сократить вдвое.