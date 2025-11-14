Видео
Україна
Видео

Где отдохнуть зимой в Украине и сколько минимально нужно денег

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:10
обновлено: 14:00
Отдых в Украине зимой — где провести отпуск и какая минимальная сумма нужна
Зимний Буковель. Фото: Google Maps

Украинцы, планируя отдых, часто выбирают курорты "все включено", однако зимой поехать на море может быть проблематично. Как альтернатива — пользоваться преимуществами сезона и проводить отпуск в горах, городах с интересной историей, на термальных источниках и пр. Возникает вопрос, сколько минимально нужно денег на поездку одному человеку.

Об этом рассказала туроператор Татьяна Иващук в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Выбирать ли отпуск зимой

По словам эксперта, планировать отдых в межсезонье — это хорошая идея, особенно для семьи. Потому что можно сэкономить на проживании и насладиться бюджетной поездкой, которую не испортят толпы туристов.

"Если говорить о горнолыжных курортах или туристически привлекательных городах, то именно в такое время цены на жилье ниже, людей — меньше. Будет больше шансов спокойно покататься на лыжах или увидеть те города, о которых давно мечталось", — рассказала Татьяна Иващук.

Она порекомендовала, куда не помешает съездить зимой на отдых, и назвала минимальные суммы, которые понадобятся одному человеку (расходы без учета рождественских/новогодних праздников).

Где отдохнуть зимой и цены на одного

Первое, что приходит на ум, это Карпаты -- Яремче, Ворохта и тому подобное. Аренда жилья в частном секторе обойдется от 600-900 грн в сутки, питание — от 500 грн/день. Чтобы покататься на подъемнике или воспользоваться прокатом лыж, придется потратить от 500 грн/день.

Где отдохнуть зимой в Украине и сколько минимально нужно денег - фото 1
Аренда жилья в Яремче. Фото: скриншот

Второй вариант — посетить термальные источники Закарпатья (Берегово, Косино). Вход в комплексы стоит от 300 до 600 грн, а проживание в гостевом доме — от 800 грн/ночь.

Наконец, украинцы могут провести выходной в городе с историей. Например, замечательные короткие туры регулярно организуют во Львов, Черновцы или Каменец-Подольский. Проживание в хостеле обойдется от 500 грн/ночь, на питание придется тратить около 700 грн/день.

Где отдохнуть зимой в Украине и сколько минимально нужно денег - фото 2
Стоимость тура в Черновцы. Фото: скриншот

Таким образом, минимальный бюджет для одного человека на 3-4 дня отдыха составляет 5 000 грн. Конечно, можно сэкономить немного денег на питании или жилье, если покупать бюджетный уличный фастфуд и искать варианты поселения со скидками.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Турция остается любимым направлением украинцев благодаря удобной системе "все включено" и выгодным ценам. Для въезда не нужна виза, но нужен загранпаспорт, действительный 150 дней, и страховой полис.

Также мы писали, сколько стоит забронировать апартаменты в Буковеле по состоянию на ноябрь, дабы встретить Новый год на горнолыжном курорте. Цены на проживание могут удивить даже впечатлительных.

