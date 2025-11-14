Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Де відпочити взимку в Україні та скільки мінімально треба грошей

Де відпочити взимку в Україні та скільки мінімально треба грошей

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 09:10
Оновлено: 14:00
Відпочинок в Україні взимку — де провести відпустку і яка мінімальна сума потрібна
Зимовий Буковель. Фото: Google Maps

Українці, плануючи відпочинок, часто обирають курорти "все включено", однак взимку поїхати на море може бути проблематично. Як альтернатива — користуватися перевагами сезону і проводити відпустку в горах, містах із цікавою історією, на термальних джерелах тощо. Постає питання, скільки мінімально треба грошей на поїздку самотній людині.

Про це розповіла туроператор Тетяна Іващук в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама
Читайте також:

Чи обирати відпуску взимку

За словами експертки, планувати відпочинок у міжсезоння — це хороша ідея, особливо для родини. Бо можна заощадити на проживанні та насолодитися бюджетною поїздкою, яку не зіпсують натовпи туристів.

"Якщо говорити про гірськолижні курорти чи туристично привабливі міста, то саме в такий час ціни на житло нижчі, людей — менше. Буде більше шансів спокійно покататися на лижах чи побачити ті міста, про які давно мріялось", — розповіла Тетяна Іващук.

Вона порекомендувала, куди не завадить з’їздити взимку на відпочинок, і назвала мінімальні суми, які знадобляться одній людині (витрати без урахування різдвяних/новорічних свят).

Де відпочити взимку і ціни на одного

Перше, що приходить на думку, це Карпати — Яремче, Ворохта тощо. Оренда житла у приватному секторі обійдеться від 600-900 грн за добу, харчування — від 500 грн/день. Щоб покататися на підйомнику чи скористатися прокатом лиж, доведеться витратити від 500 грн/день.

Де відпочити взимку в Україні та скільки мінімально треба грошей - фото 1
Оренда житла в Яремче. Фото: скриншот

Другий варіант — відвідати термальні джерела Закарпаття (Берегове, Косино). Вхід до комплексів коштує від 300 до 600 грн, а проживання у гостьовому будинку — від 800 грн/ніч.

Нарешті, українці можуть провести вихідний у місті з історією. Наприклад, чудові короткі тури  регулярно організовують до Львова, Чернівців або Кам’янця-Подільського. Проживання у хостелі обійдеться від 500 грн/ніч, на харчування доведеться витрачати близько 700 грн/день.

Де відпочити взимку в Україні та скільки мінімально треба грошей - фото 2
Вартість туру в Чернівці. Фото: скриншот

Таким чином, мінімальний бюджет для однієї людини на 3-4 дні відпочинку становить 5 000 грн. Звісно, можна заощадити трохи грошей на харчуванні або житлі, якщо купувати бюджетний вуличний фастфуд і шукати варіанти поселення зі знижками.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Туреччина залишається улюбленим напрямком українців завдяки зручній системі "все включено" та вигідним цінам. Для в’їзду не треба віза, але потрібен закордонний паспорт, дійсний 150 днів, і страховий поліс.

Також ми писали, скільки коштує забронювати апартаменти в Буковелі станом на листопад, аби зустріти Новий рік на гірськолижному курорті. Ціни на проживання можуть здивувати навіть невразливих.

відпочинок відпустка Буковель курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації