Відпочинок в Україні взимку — де провести відпустку і яка мінімальна сума потрібна

Зимовий Буковель. Фото: Google Maps

Українці, плануючи відпочинок, часто обирають курорти "все включено", однак взимку поїхати на море може бути проблематично. Як альтернатива — користуватися перевагами сезону і проводити відпустку в горах, містах із цікавою історією, на термальних джерелах тощо. Постає питання, скільки мінімально треба грошей на поїздку самотній людині.

Про це розповіла туроператор Тетяна Іващук в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Чи обирати відпуску взимку

За словами експертки, планувати відпочинок у міжсезоння — це хороша ідея, особливо для родини. Бо можна заощадити на проживанні та насолодитися бюджетною поїздкою, яку не зіпсують натовпи туристів.

"Якщо говорити про гірськолижні курорти чи туристично привабливі міста, то саме в такий час ціни на житло нижчі, людей — менше. Буде більше шансів спокійно покататися на лижах чи побачити ті міста, про які давно мріялось", — розповіла Тетяна Іващук.

Вона порекомендувала, куди не завадить з’їздити взимку на відпочинок, і назвала мінімальні суми, які знадобляться одній людині (витрати без урахування різдвяних/новорічних свят).

Де відпочити взимку і ціни на одного

Перше, що приходить на думку, це Карпати — Яремче, Ворохта тощо. Оренда житла у приватному секторі обійдеться від 600-900 грн за добу, харчування — від 500 грн/день. Щоб покататися на підйомнику чи скористатися прокатом лиж, доведеться витратити від 500 грн/день.

Оренда житла в Яремче. Фото: скриншот

Другий варіант — відвідати термальні джерела Закарпаття (Берегове, Косино). Вхід до комплексів коштує від 300 до 600 грн, а проживання у гостьовому будинку — від 800 грн/ніч.

Нарешті, українці можуть провести вихідний у місті з історією. Наприклад, чудові короткі тури регулярно організовують до Львова, Чернівців або Кам’янця-Подільського. Проживання у хостелі обійдеться від 500 грн/ніч, на харчування доведеться витрачати близько 700 грн/день.

Вартість туру в Чернівці. Фото: скриншот

Таким чином, мінімальний бюджет для однієї людини на 3-4 дні відпочинку становить 5 000 грн. Звісно, можна заощадити трохи грошей на харчуванні або житлі, якщо купувати бюджетний вуличний фастфуд і шукати варіанти поселення зі знижками.

Що ще варто знати українцям

