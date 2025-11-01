Ціни на відпочинок у Буковелі — скільки коштує зустріти Новий рік 2026

Відпочинок у Буковелі. Фото: Google Maps

Планувати зимовий відпочинок необхідно заздалегідь, особливо в разі поїздки на популярний гірськолижний курорт. До Нового року залишилося ще два місяці, однак бронювати кімнати в готелі неподалік Буковелю можна в листопаді. Ціни вразять навіть досвідчених туристів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки вийде забронювати апартаменти в Буковелі, аби відсвяткувати Новий рік.

Скільки коштує відпочинок у Буковелі

Чимало українців обирають відпочинок на гірськолижному курорті взимку. Буковель — це популярна локація для святкування Різдва і Нового року, тож попит на помешкання зростає з наближенням грудня. Цікаво дізнатися, які ціни діють на апартаменти у приватних будинках і готелях станом на листопад.

Ми перевірили, за скільки можна забронювати помешкання для двох осіб на період із 30 грудня по 3 січня. Найдешевший варіант обійдеться у 26 800 грн за дворівневі апартаменти в Поляниці. Ціни доходять до 134 000 грн (без знижки — 191 600 грн) за номер-студіо з видом на гори.

Стандартні номери в готелях коштують набагато дешевше. За чотири ночі, включно з новорічною, доведеться віддати від 10 000 грн. Активних знижок у листопаді небагато, зазвичай акційні пропозиції з’являються ближче до свят. Однак це не означає, що вдасться зекономити на проживанні, оскільки послуги традиційно дорожчають у пікові сезони.

Де взимку відпочивають європейці

Раніше ми розповідали, куди часто їздять на відпочинок європейці взимку. Вони обирають ці напрямки через сонячну погоду навіть у грудні-січні. Трійку лідерів формують такі популярні курорти:

Мальдіви — середня температура тримається на рівні +28°C;

Дубай — температура доходить до +26°C;

Таїланд — середня температура може сягати +32°C.

Мальдіви приваблюють туристів бездоганним сервісом та екстравагантними віллами, Дубай — торговими центрами і чистими пляжами, Таїланд — нестандартною культурою та незайманою природою. Однак зауважимо, що відпочинок на цих курортах доволі дорогий, особливо якщо добиратися з України.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть обрати європейський курорт для зимової відпустки, де температура не опускається низько. Наприклад, хорошими варіантами є Валенсія, Тенеріфе, Севілья та Лансароте.

Також ми писали, де відпочити з дітьми на курорті "все включено" восени або взимку 2025 року. Українці можуть обрати бюджетну Болгарію чи сонячний Кіпр, де туристів забезпечують безліччю розваг.