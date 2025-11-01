Ціни на відпочинок у Буковелі — скільки коштує зустріти Новий рік 2026

Скільки коштує зустріти Новий рік у Буковелі — ціни в листопаді
Планувати зимовий відпочинок необхідно заздалегідь, особливо в разі поїздки на популярний гірськолижний курорт. До Нового року залишилося ще два місяці, однак бронювати кімнати в готелі неподалік Буковелю можна в листопаді. Ціни вразять навіть досвідчених туристів.
До Нового року залишилося ще два місяці, однак бронювати кімнати в готелі неподалік Буковелю можна в листопаді.
Скільки коштує відпочинок у Буковелі
Чимало українців обирають відпочинок на гірськолижному курорті взимку. Буковель — це популярна локація для святкування Різдва і Нового року, тож попит на помешкання зростає з наближенням грудня. Цікаво дізнатися, які ціни діють на апартаменти у приватних будинках і готелях станом на листопад.
Ми перевірили, за скільки можна забронювати помешкання для двох осіб на період із 30 грудня по 3 січня. Найдешевший варіант обійдеться у 26 800 грн за дворівневі апартаменти в Поляниці. Ціни доходять до 134 000 грн (без знижки — 191 600 грн) за номер-студіо з видом на гори.
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Стандартні номери в готелях коштують набагато дешевше. За чотири ночі, включно з новорічною, доведеться віддати від 10 000 грн. Активних знижок у листопаді небагато, зазвичай акційні пропозиції з’являються ближче до свят. Однак це не означає, що вдасться зекономити на проживанні, оскільки послуги традиційно дорожчають у пікові сезони.
Де взимку відпочивають європейці
Раніше ми розповідали, куди часто їздять на відпочинок європейці взимку. Вони обирають ці напрямки через сонячну погоду навіть у грудні-січні. Трійку лідерів формують такі популярні курорти:
- Мальдіви — середня температура тримається на рівні +28°C;
- Дубай — температура доходить до +26°C;
- Таїланд — середня температура може сягати +32°C.
Мальдіви приваблюють туристів бездоганним сервісом та екстравагантними віллами, Дубай — торговими центрами і чистими пляжами, Таїланд — нестандартною культурою та незайманою природою. Однак зауважимо, що відпочинок на цих курортах доволі дорогий, особливо якщо добиратися з України.
