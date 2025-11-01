Відео
Скільки коштує зустріти Новий рік у Буковелі — ціни в листопаді

Скільки коштує зустріти Новий рік у Буковелі — ціни в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 19:15
Оновлено: 16:49
Ціни на відпочинок у Буковелі — скільки коштує зустріти Новий рік 2026
Відпочинок у Буковелі. Фото: Google Maps

Планувати зимовий відпочинок необхідно заздалегідь, особливо в разі поїздки на популярний гірськолижний курорт. До Нового року залишилося ще два місяці, однак бронювати кімнати в готелі неподалік Буковелю можна в листопаді. Ціни вразять навіть досвідчених туристів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки вийде забронювати апартаменти в Буковелі, аби відсвяткувати Новий рік.

Читайте також:

Скільки коштує відпочинок у Буковелі

Чимало українців обирають відпочинок на гірськолижному курорті взимку. Буковель — це популярна локація для святкування Різдва і Нового року, тож попит на помешкання зростає з наближенням грудня. Цікаво дізнатися, які ціни діють на апартаменти у приватних будинках і готелях станом на листопад.

Ми перевірили, за скільки можна забронювати помешкання для двох осіб на період із 30 грудня по 3 січня. Найдешевший варіант обійдеться у 26 800 грн за дворівневі апартаменти в Поляниці. Ціни доходять до 134 000 грн (без знижки — 191 600 грн) за номер-студіо з видом на гори.

Стандартні номери в готелях коштують набагато дешевше. За чотири ночі, включно з новорічною, доведеться віддати від 10 000 грн. Активних знижок у листопаді небагато, зазвичай акційні пропозиції з’являються ближче до свят. Однак це не означає, що вдасться зекономити на проживанні, оскільки послуги традиційно дорожчають у пікові сезони.

Де взимку відпочивають європейці

Раніше ми розповідали, куди часто їздять на відпочинок європейці взимку. Вони обирають ці напрямки через сонячну погоду навіть у грудні-січні. Трійку лідерів формують такі популярні курорти:

  • Мальдіви — середня температура тримається на рівні +28°C;
  • Дубай — температура доходить до +26°C;
  • Таїланд — середня температура може сягати +32°C.

Мальдіви приваблюють туристів бездоганним сервісом та екстравагантними віллами, Дубай — торговими центрами і чистими пляжами, Таїланд — нестандартною культурою та незайманою природою. Однак зауважимо, що відпочинок на цих курортах доволі дорогий, особливо якщо добиратися з України.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть обрати європейський курорт для зимової відпустки, де температура не опускається низько. Наприклад, хорошими варіантами є Валенсія, Тенеріфе, Севілья та Лансароте.

Також ми писали, де відпочити з дітьми на курорті "все включено" восени або взимку 2025 року. Українці можуть обрати бюджетну Болгарію чи сонячний Кіпр, де туристів забезпечують безліччю розваг.

відпочинок Буковель курорти ціни Новий рік 2026
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
