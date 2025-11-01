Курорти все включено для відпочинку з дітьми — куди поїхати українцям у 2025

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Плануючи відпочинок на курорті "все включено" з дитиною в осінній або зимовий період, необхідно орієнтуватися на наявність розваг і зручностей саме для малечі. Ми дізналися, на які навпрямки слід звернути увагу батькам та скільки коштуватиме поїздка за кордон у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де відпочити восени 2025 року з дітьми.

Курорти "все включено" для дітей

Один із бюджетних напрямків — це Болгарія. Місцеві курорти пропонують гостям широкий спектр послуг для сімейного відпочинку. Більшість готелів забезпечені зручностями для діток, зокрема ігровими зонами, розважальними центрами, басейнами з підігрівом, аніматорами тощо. В деяких містах навіть можна відвідати аквапарк чи атракціони.

Зокрема в місті Балчик можна поселитися у п’ятизірковому готелі Lighthouse Golf & SPA, заплативши за три ночі та систему обслуговування "все включено" близько 25 000 грн. Він розміщений на узбережжі Чорного моря, пропонуючи туристам один із найкрасивіших пейзажів регіону.

Серед послуг — дитячий клуб, спеціальне меню, ігровий майданчик всередині готелю, анімація, басейн і настільні ігри. Діткам точно не доведеться сумувати, поки дорослі займаються своїми справами.

Альтернативний варіант для українців — поїхати на Кіпр. Його курорти відомі прекрасними пляжами та різноманіттям розваг для всієї родини. Зокрема в місті Пафос можна поселитися у чотиризірковий готель Eleni Holiday Village, який пропонує послуги дитячого клубу, ігрового майданчика та спеціального басейну для неповнолітніх гостей.

За триденне проживання в листопаді доведеться заплатити майже 40 000 грн. Номери готелю виходять на мебльований балкон із видом на море чи сад. В холодну пору туристи можуть насолодитися купанням у критому басейні з підігрівом, сеансом масажу чи відпочинком у сауні.

