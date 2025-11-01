Відео
Відпочинок із дітьми — який курорт "все включено" обрати у 2025

Дата публікації: 1 листопада 2025 10:12
Оновлено: 09:46
Курорти все включено для відпочинку з дітьми — куди поїхати українцям у 2025
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Плануючи відпочинок на курорті "все включено" з дитиною в осінній або зимовий період, необхідно орієнтуватися на наявність розваг і зручностей саме для малечі. Ми дізналися, на які навпрямки слід звернути увагу батькам та скільки коштуватиме поїздка за кордон у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де відпочити восени 2025 року з дітьми.

Курорти "все включено" для дітей

Один із бюджетних напрямків — це Болгарія. Місцеві курорти пропонують гостям широкий спектр послуг для сімейного відпочинку. Більшість готелів забезпечені зручностями для діток, зокрема ігровими зонами, розважальними центрами, басейнами з підігрівом, аніматорами тощо. В деяких містах навіть можна відвідати аквапарк чи атракціони.

Зокрема в місті Балчик можна поселитися у п’ятизірковому готелі Lighthouse Golf & SPA, заплативши за три ночі та систему обслуговування "все включено" близько 25 000 грн. Він розміщений на узбережжі Чорного моря, пропонуючи туристам один із найкрасивіших пейзажів регіону.

Серед послуг — дитячий клуб, спеціальне меню, ігровий майданчик всередині готелю, анімація, басейн і настільні ігри. Діткам точно не доведеться сумувати, поки дорослі займаються своїми справами.

Відпочинок із дітьми — який курорт "все включено" обрати у 2025 - фото 1
Путівка на курорт у Болгарії. Фото: скриншот

Альтернативний варіант для українців — поїхати на Кіпр. Його курорти відомі прекрасними пляжами та різноманіттям розваг для всієї родини. Зокрема в місті Пафос можна поселитися у чотиризірковий готель Eleni Holiday Village, який пропонує послуги дитячого клубу, ігрового майданчика та спеціального басейну для неповнолітніх гостей.

За триденне проживання в листопаді доведеться заплатити майже 40 000 грн. Номери готелю виходять на мебльований балкон із видом на море чи сад. В холодну пору туристи можуть насолодитися купанням у критому басейні з підігрівом, сеансом масажу чи відпочинком у сауні.

Відпочинок із дітьми — який курорт "все включено" обрати у 2025 - фото 2
Путівка на курорт на Кіпрі. Фото: скриншот

Нагадаємо, європейці взимку обирають теплі напрямки — Мальдіви, Дубай і Таїланд. Взимку температура там досягає +32°C, а розкішний сервіс і мальовничі пляжі доповнюють ідеальну картину відпочинку.

Також ми писали, що в Іспанії взимку комфортно відпочивати на Канарах та в південних містах: Тенеріфе (+18°C), Валенсії (+17°C), Севільї (+16–18°C) та Лансароте. М’який клімат і менша чисельність туристів роблять подорожі приємними.

туристи відпочинок Кіпр курорти Болгарія ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
