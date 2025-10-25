Найкращі курорти все включено — куди поїхати українцям і скільки треба грошей

Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Чимало українців обирають відпочинок "все включено" восени, навіть після завершення оксамитового сезону, оскільки хочуть насолодитися відпусткою на морі без зайвої метушні тисяч туристів. Один із популярних напрямків — Туреччина, однак існує чимало інших курортів "не за всі гроші світу".

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати на відпочинок all inclusive та скільки коштують путівки в листопаді 2025 року.

Курорти "все включено" 2025

Найперше, що приходить на думку, коли заходить мова про курорти "все включено", — це Єгипет. Літо зустрічає відпочивальників спекою і великою кількістю туристів з усього світу, що може послабити насолоду від подорожі. Однак восени температура повітря падає до комфортного рівня, а вода не встигає охолонути настільки, щоб купання стало неможливим.

Українці можуть відправитися в Шарм-ель-Шейх — один із найпопулярніших курортів Єгипту. Це сучасне місто Синайського півострова приваблює гостей розвиненою інфраструктурою та неймовірною гостинністю.

Зокрема поселення у чотиризірковому готелі на три доби обійдеться туристам у 21 000 грн. Сума вже включає переліт, трансфер, харчування і медичне обслуговування. Помешкання пропонує гостям басейни з підігрівом, ресторани, бари, вечірні розважальні заходи тощо.

Вартість путівок у Єгипет. Фото: скриншот

Альтернативний варіант для українців, які втомилися від клішованих курортів, — грецька Пієрія, розташована на узбережжі Егейського моря, поруч з Афінами. Місце приваблює відпочивальників чистими пляжами, живописними пейзажами та багатою історією. Оскільки це портове місто, до берегів регулярно причалюють круїзні лайнери, що курсують Середземномор’ям.

Поселення у чотиризірковому готелі обійдеться українцям у 25 000 грн (на три доби в листопаді). Пляж розташований на відстані всього 90 метрів, однак туристам доступні два критих басейни з підігрівом та один відкритий плавальний басейн із терасою для засмаги. З номерів відкривається чудовий вид на гору Олімп.

Вартість путівки в Пієрію. Фото: скриншот

