Найкращі курорти все включено — куди поїхати українцям і скільки треба грошей

Окрім Туреччини — де бюджетно відпочити на курорті "все включено"
Чимало українців обирають відпочинок "все включено" восени, навіть після завершення оксамитового сезону, оскільки хочуть насолодитися відпусткою на морі без зайвої метушні тисяч туристів. Один із популярних напрямків — Туреччина, однак існує чимало інших курортів "не за всі гроші світу".
Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати на відпочинок all inclusive та скільки коштують путівки в листопаді 2025 року.
Курорти "все включено" 2025
Найперше, що приходить на думку, коли заходить мова про курорти "все включено", — це Єгипет. Літо зустрічає відпочивальників спекою і великою кількістю туристів з усього світу, що може послабити насолоду від подорожі. Однак восени температура повітря падає до комфортного рівня, а вода не встигає охолонути настільки, щоб купання стало неможливим.
Українці можуть відправитися в Шарм-ель-Шейх — один із найпопулярніших курортів Єгипту. Це сучасне місто Синайського півострова приваблює гостей розвиненою інфраструктурою та неймовірною гостинністю.
Зокрема поселення у чотиризірковому готелі на три доби обійдеться туристам у 21 000 грн. Сума вже включає переліт, трансфер, харчування і медичне обслуговування. Помешкання пропонує гостям басейни з підігрівом, ресторани, бари, вечірні розважальні заходи тощо.
Альтернативний варіант для українців, які втомилися від клішованих курортів, — грецька Пієрія, розташована на узбережжі Егейського моря, поруч з Афінами. Місце приваблює відпочивальників чистими пляжами, живописними пейзажами та багатою історією. Оскільки це портове місто, до берегів регулярно причалюють круїзні лайнери, що курсують Середземномор’ям.
Поселення у чотиризірковому готелі обійдеться українцям у 25 000 грн (на три доби в листопаді). Пляж розташований на відстані всього 90 метрів, однак туристам доступні два критих басейни з підігрівом та один відкритий плавальний басейн із терасою для засмаги. З номерів відкривається чудовий вид на гору Олімп.
