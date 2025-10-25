Видео
Видео

Кроме Турции — где бюджетно отдохнуть на курорте "все включено"

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 13:02
обновлено: 11:10
Лучшие курорты все включено — куда поехать украинцам и сколько надо денег
Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Многие украинцы выбирают отдых "все включено" осенью, даже после завершения бархатного сезона, поскольку хотят насладиться отпуском на море без лишней суеты тысяч туристов. Одно из популярных направлений — Турция, однако существует немало других курортов "не за все деньги мира".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать на отдых all inclusive и сколько стоят путевки в ноябре 2025 года.

Читайте также:

Курорты "все включено" 2025

Первое, что приходит на ум, когда заходит речь о курортах "все включено", — это Египет. Лето встречает отдыхающих жарой и большим количеством туристов со всего мира, что может ослабить наслаждение от путешествия. Однако осенью температура воздуха падает до комфортного уровня, а вода не успевает остыть настолько, чтобы купание стало невозможным.

Украинцы могут отправиться в Шарм-эль-Шейх — один из самых популярных курортов Египта. Этот современный город Синайского полуострова привлекает гостей развитой инфраструктурой и невероятным гостеприимством.

В частности поселение в четырехзвездочном отеле на трое суток обойдется туристам в 21 000 грн. Сумма уже включает перелет, трансфер, питание и медицинское обслуживание. Помещение предлагает гостям бассейны с подогревом, рестораны, бары, вечерние развлекательные мероприятия и пр.

Кроме Турции — где бюджетно отдохнуть на курорте "все включено" - фото 1
Стоимость путевок в Египет. Фото: скриншот

Альтернативный вариант для украинцев, которые устали от клишированных курортов, — греческая Пиерия, расположенная на побережье Эгейского моря, рядом с Афинами. Место привлекает отдыхающих чистыми пляжами, живописными пейзажами и богатой историей. Поскольку это портовый город, к берегам регулярно причаливают круизные лайнеры, курсирующие по Средиземноморью.

Поселение в четырехзвездочном отеле обойдется украинцам в 25 000 грн (на трое суток в ноябре). Пляж расположен на расстоянии всего 90 метров, однако туристам доступны два крытых бассейна с подогревом и один открытый плавательный бассейн с террасой для загара. Из номеров открывается великолепный вид на гору Олимп.

Кроме Турции — где бюджетно отдохнуть на курорте "все включено" - фото 2
Стоимость путевки в Пиерию. Фото: скриншот

отдых Греция Египет отпуск курорты цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
