Лучшие курорты все включено — куда поехать украинцам и сколько надо денег

Многие украинцы выбирают отдых "все включено" осенью, даже после завершения бархатного сезона, поскольку хотят насладиться отпуском на море без лишней суеты тысяч туристов. Одно из популярных направлений — Турция, однако существует немало других курортов "не за все деньги мира".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать на отдых all inclusive и сколько стоят путевки в ноябре 2025 года.

Курорты "все включено" 2025

Первое, что приходит на ум, когда заходит речь о курортах "все включено", — это Египет. Лето встречает отдыхающих жарой и большим количеством туристов со всего мира, что может ослабить наслаждение от путешествия. Однако осенью температура воздуха падает до комфортного уровня, а вода не успевает остыть настолько, чтобы купание стало невозможным.

Украинцы могут отправиться в Шарм-эль-Шейх — один из самых популярных курортов Египта. Этот современный город Синайского полуострова привлекает гостей развитой инфраструктурой и невероятным гостеприимством.

В частности поселение в четырехзвездочном отеле на трое суток обойдется туристам в 21 000 грн. Сумма уже включает перелет, трансфер, питание и медицинское обслуживание. Помещение предлагает гостям бассейны с подогревом, рестораны, бары, вечерние развлекательные мероприятия и пр.

Альтернативный вариант для украинцев, которые устали от клишированных курортов, — греческая Пиерия, расположенная на побережье Эгейского моря, рядом с Афинами. Место привлекает отдыхающих чистыми пляжами, живописными пейзажами и богатой историей. Поскольку это портовый город, к берегам регулярно причаливают круизные лайнеры, курсирующие по Средиземноморью.

Поселение в четырехзвездочном отеле обойдется украинцам в 25 000 грн (на трое суток в ноябре). Пляж расположен на расстоянии всего 90 метров, однако туристам доступны два крытых бассейна с подогревом и один открытый плавательный бассейн с террасой для загара. Из номеров открывается великолепный вид на гору Олимп.

