Лучшие курорты все включено — куда поехать украинцам и сколько надо денег

Кроме Турции — где бюджетно отдохнуть на курорте "все включено"
Многие украинцы выбирают отдых "все включено" осенью, даже после завершения бархатного сезона, поскольку хотят насладиться отпуском на море без лишней суеты тысяч туристов. Одно из популярных направлений — Турция, однако существует немало других курортов "не за все деньги мира".
Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать на отдых all inclusive и сколько стоят путевки в ноябре 2025 года.
Курорты "все включено" 2025
Первое, что приходит на ум, когда заходит речь о курортах "все включено", — это Египет. Лето встречает отдыхающих жарой и большим количеством туристов со всего мира, что может ослабить наслаждение от путешествия. Однако осенью температура воздуха падает до комфортного уровня, а вода не успевает остыть настолько, чтобы купание стало невозможным.
Украинцы могут отправиться в Шарм-эль-Шейх — один из самых популярных курортов Египта. Этот современный город Синайского полуострова привлекает гостей развитой инфраструктурой и невероятным гостеприимством.
В частности поселение в четырехзвездочном отеле на трое суток обойдется туристам в 21 000 грн. Сумма уже включает перелет, трансфер, питание и медицинское обслуживание. Помещение предлагает гостям бассейны с подогревом, рестораны, бары, вечерние развлекательные мероприятия и пр.
Альтернативный вариант для украинцев, которые устали от клишированных курортов, — греческая Пиерия, расположенная на побережье Эгейского моря, рядом с Афинами. Место привлекает отдыхающих чистыми пляжами, живописными пейзажами и богатой историей. Поскольку это портовый город, к берегам регулярно причаливают круизные лайнеры, курсирующие по Средиземноморью.
Поселение в четырехзвездочном отеле обойдется украинцам в 25 000 грн (на трое суток в ноябре). Пляж расположен на расстоянии всего 90 метров, однако туристам доступны два крытых бассейна с подогревом и один открытый плавательный бассейн с террасой для загара. Из номеров открывается великолепный вид на гору Олимп.
