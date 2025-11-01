Курорты все включено для отдыха с детьми — куда поехать украинцам в 2025

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Планируя отдых на курорте "все включено" с ребенком в осенний или зимний период, необходимо ориентироваться на наличие развлечений и удобств именно для малышей. Мы узнали, на какие направления следует обратить внимание родителям и сколько будет стоить поездка за границу в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где отдохнуть осенью 2025 года с детьми.

Курорты "все включено" для детей

Одно из бюджетных направлений — это Болгария. Местные курорты предлагают гостям широкий спектр услуг для семейного отдыха. Большинство отелей обеспечены удобствами для детей, в частности игровыми зонами, развлекательными центрами, бассейнами с подогревом, аниматорами и пр. В некоторых городах даже можно посетить аквапарк или аттракционы.

В городе Балчик можно поселиться в пятизвездочном отеле Lighthouse Golf & SPA, заплатив за три ночи и систему обслуживания "все включено" около 25 000 грн. Он расположен на побережье Черного моря, предлагая туристам один из самых красивых пейзажей региона.

Среди услуг — детский клуб, специальное меню, игровая площадка внутри отеля, анимация, бассейн и настольные игры. Деткам точно не придется скучать, пока взрослые занимаются своими делами.

Путевка на курорт в Болгарии. Фото: скриншот

Альтернативный вариант для украинцев — поехать на Кипр. Его курорты известны прекрасными пляжами и многообразием развлечений для всей семьи. В городе Пафос можно поселиться в четырехзвездочный отель Eleni Holiday Village, предлагающий услуги детского клуба, игровой площадки и специального бассейна для несовершеннолетних гостей.

За трехдневное проживание в ноябре придется заплатить почти 40 000 грн. Номера отеля выходят на меблированный балкон с видом на море или сад. В холодное время туристы могут насладиться купанием в крытом бассейне с подогревом, сеансом массажа или отдыхом в сауне.

Путевка на курорт на Кипре. Фото: скриншот

Напомним, европейцы зимой выбирают теплые направления — Мальдивы, Дубай и Таиланд. Зимой температура там достигает +32°C, а роскошный сервис и живописные пляжи дополняют идеальную картину отдыха.

Также мы писали, что в Испании зимой комфортно отдыхать на Канарах и в южных городах: Тенерифе (+18°C), Валенсии (+17°C), Севилье (+16-18°C) и Лансароте. Мягкий климат и меньшая численность туристов делают путешествия приятными.