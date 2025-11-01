Цены на отдых в Буковеле — сколько стоит встретить Новый год 2026

Отдых в Буковеле. Фото: Google Maps

Планировать зимний отдых необходимо заранее, особенно в случае поездки на популярный горнолыжный курорт. До Нового года осталось еще два месяца, однако бронировать комнаты в отелях неподалеку Буковеля можно в ноябре. Цены поразят даже опытных туристов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько получится забронировать апартаменты в Буковеле, чтобы отпраздновать Новый год.

Сколько стоит отдых в Буковеле

Многие украинцы выбирают отдых на горнолыжном курорте зимой. Буковель — это популярная локация для празднования Рождества и Нового года, поэтому спрос на жилье растет с приближением декабря. Интересно узнать, какие цены действуют на апартаменты в частных домах и отелях по состоянию на ноябрь.

Мы проверили, за сколько можно забронировать жилье для двух человек на период с 30 декабря по 3 января. Самый дешевый вариант обойдется в 26 800 грн за двухуровневые апартаменты в Полянице. Цены доходят до 134 000 грн (без скидки — 191 600 грн) за номер-студио с видом на горы.

Стандартные номера в отелях стоят гораздо дешевле. За четыре ночи, включая новогоднюю, придется отдать от 10 000 грн. Активных скидок в ноябре немного, обычно акционные предложения появляются ближе к праздникам. Однако это не значит, что удастся сэкономить на проживании, поскольку услуги традиционно дорожают в пиковые сезоны.

Где зимой отдыхают европейцы

Ранее мы рассказывали, куда часто ездят на отдых европейцы зимой. Они выбирают эти направления из-за солнечной погоды даже в декабре-январе. Тройку лидеров формируют такие популярные курорты:

Мальдивы — средняя температура держится на уровне +28°C;

Дубай — температура доходит до +26°C;

Таиланд — средняя температура может достигать +32°C.

Мальдивы привлекают туристов безупречным сервисом и экстравагантными виллами, Дубай — торговыми центрами и чистыми пляжами, Таиланд — нестандартной культурой и нетронутой природой. Однако заметим, что отдых на этих курортах довольно дорогой, особенно если добираться из Украины.

Напомним, украинцы могут выбрать европейский курорт для зимнего отпуска, где температура не опускается низко. Например, хорошими вариантами являются Валенсия, Тенерифе, Севилья и Лансароте.

Также мы писали, где отдохнуть с детьми на курорте "все включено" осенью или зимой 2025 года. Украинцы могут выбрать бюджетную Болгарию или солнечный Кипр, где туристов обеспечивают множеством развлечений.