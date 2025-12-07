Найкращі курорти все включено — де відпочити за кордоном у грудні

Курорт в ОАЕ. Фото: Tripadvisor

Чимало людей планують відпустку на грудень або січень та обирають не гірськолижні курорти, а море. Постає питання, де відпочити взимку не за "всі гроші світу"? Ми підібрали кілька напрямків, де мандрівникам буде комфортно як фінансово, так і фізично.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де відпочити за кордоном у грудні 2025 року.

Найкращі курорти "все включено"

Популярний вибір упродовж всього року — Єгипет. Взимку температура повітря фіксується в діапазоні 23-25 °C, отже туристи можуть відпочити від палючого сонця та задухи. Інколи буває вітряно, але в непогоду існує альтернатива — Каїр чи Люксор, де часто проводять екскурсії.

Інший позитивний фактор — взимку пляжі вільні від натовпу мандрівників, а ціни на послуги значно нижчі. Зокрема путівка в Єгипет тривалістю п’ять днів коштує від 15 700 грн. Готель в Шарм-ель-Шейху працює за системою обслуговування "все включено" і пропонує гостям різноманітні зручності.

Вартість путівок у Єгипет взимку. Фото: скриншот

Другий затребуваний напрямок у грудні — Об’єднані Арабські Емірати. Море залишається відносно теплим, а клімат радує комфортом. На вибір відпочивальників — курорти all inclusive в Абу-Дабі, Дубаї та Фуджейрі. Там чудово розвинена інфраструктура, а сервіс та обслуговування гостей — на найвищому рівні.

Водночас ціни можуть трохи применшити захват від відпустки. Путівка на п’ять днів обійдеться мінімум у 43 000 грн. Стільки коштує проживання у чотиризірковому готелі за системою "все включено". Він розташований недалеко від пляжу і забезпечує всіма необхідними послугами.

Вартість путівок в ОАЕ взимку. Фото: скриншот

Варто розуміти, що грудень — не найкращий період для поїздок на море. Більшість курортів встановлюють знижки для приваблення туристів, але купатися чи засмагати на пляжі не вдасться. Доведеться проводити час у стінах готелю і користуватися басейном, що не може зрівнятися з морським узбережжям.

Хорошими напрямами, на які вирує попит упродовж року, залишаються Таїланд, В’єтнам, Домініканська республіка, Філіппіни, Шрі-Ланка тощо. Однак для українців подорожі можуть виявитися надто дорогими, оскільки локації розташовані далеко.

Що ще варто знати українцям

