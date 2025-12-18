Новый год в Буковеле — сколько стоит самое доступное и самое дорогое жилье

Частные усадьбы в Буковеле. Фото: Google Maps

Провести новогоднюю ночь на горнолыжном курорте — недешевое удовольствие. Отдых в Буковеле в конце декабря 2025 года обойдется украинцам в тысячи гривен. За одно только проживание придется отдать немалую сумму.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самом доступном и дорогом жилье в Буковеле на Новый год 2026.

Стоимость новогодней ночи в Буковеле

Непосредственно в Полянице — ближайшем населенном пункте к Буковелю — осталось немного свободных мест в отелях или коттеджах. Самый дешевый вариант в ночь с 31 декабря на 1 января — двухместный номер с видом на горы в частной усадьбе за 10 000 грн.

Стоимость проживания колеблется от 10 000 до 29 000 грн (улучшенный люкс в отеле). Однако дороже всего обойдется президентский люкс в Radisson Blu Resort Bukovel — поселение на одну ночь стоит 102 149 грн.

Чтобы сэкономить, можно забронировать комнату в Яблунице. Село расположено на расстоянии около 13 км от Буковеля. На двухместный номер с собственной ванной в частной усадьбе нужно потратить 2 200 грн. Гостиничные помещения сдают от 8 000 грн за ночь.

Проживание в Буковеле (новогодняя ночь). Фото: скриншот

Где провести новогоднюю ночь 2026

Не обязательно выбирать Буковель, когда заходит речь о праздновании Нового года на горнолыжном курорте. Украинцам доступны различные варианты, более бюджетные, однако не менее увлекательные. Например, главным конкурентом Буковеля считается Драгобрат — курорт в Закарпатской области, расположенный на высоте около 1 400 м.

Альтернативные варианты — Плай и Славское на Львовщине. Они предлагают туристам трассы для катания на лыжах или сноуборде, рестораны, СПА-центры, аттракционы и другие развлечения, которые понравятся и взрослым, и детям. А проживание обойдется дешевле, даже в новогоднюю ночь.

