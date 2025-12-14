Цены в Буковеле на Рождество и Новый год — сколько стоит отдых в высокий сезон

Отдых в Буковеле. Фото: Bukovel/Facebook

Планируя отдых в Карпатах, украинцы в основном выбирают горнолыжный курорт Буковель. С 19 декабря начнется высокий сезон, то есть период пикового спроса. Это означает, что цены на проживание, питание, развлечения и другие услуги могут ощутимо вырасти.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит провести время в Буковеле в период рождественско-новогодних праздников.

Реклама

Читайте также:

Проживание в Буковеле

Забронировать номер в отеле можно непосредственно на официальном сайте горнолыжного курорта. Стоимость проживания в период с 24 по 26 декабря (на Рождество) начинается от 3 600 грн с учетом скидки 20%. Однако во многих помещениях нет свободных комнат на указанные даты, поэтому минимально придется заплатить 6 300 грн за двухместный полулюкс.

Если бронировать жилье на Booking, удастся немного сэкономить. Цены на стандартный двухместный номер с несколькими односпальными кроватями стартуют от 3 000 грн. Непосредственно в новогоднюю ночь нужно отдать 5 800 грн и больше за комнату в отеле, однако стоит постараться, дабы найти свободные места.

Проживание в Буковеле на Новый год. Фото: скриншот

Сколько стоят ski-пассы

Так называют абонементы на горнолыжных курортах, дающие право пользоваться подъемниками и другой местной инфраструктурой. Цены отличаются в разные сезоны: снижаются с весны до середины декабря и увеличиваются зимой.

Высокий сезон длится с 19 декабря по 1 января, а также с 7 января по 16 марта. Стоимость абонементов начинается от 1 500 грн/день и доходит до 3 733 грн. В новогодний сезон — со 2 по 6 января — придется отдать за ski-пассы минимум 1 950 грн/день. Максимальная цена — 4 800 грн за VIP-карту.

Цены на ski-пассы в высокий сезон. Фото: скриншот

Аттракционы и развлечения в Буковеле

Туристы, приезжающие в Буковель не кататься на лыжах, могут заниматься другими доступными видами активного отдыха. На выбор гостей курорта — немало аттракционов, заряжающих драйвом и хорошим настроением. По состоянию на 13 декабря зимние развлечения стоят:

обзорные подъемники — от 280 до 800 грн;

родельбан — от 700 до 1 000 грн;

колесо обозрения — от 240 до 350 грн;

тюбинг — от 200 до 950 грн;

троллей — от 700 до 900 грн;

роллеркостер — 600 грн;

квадроциклы и снегоходы — от 4 000 до 8 000 грн;

карусель — от 120 до 180 грн.

Кто хочет релакса вместо активностей, может посетить чаны (от 3 680 до 4 380 грн в зависимости от размера и продолжительности), SPA-центр "Оазис", контактный зоопарк "Гуцул ленд" (билет стоит 350-400 грн), хаски хаус (от 100 до 500 грн) или Буковельскую ярмарку.

Питание в Буковеле

Сколько тратить на еду, зависит от человека. Можно питаться уличными блюдами или посещать кафе и рестораны. Цены зависят от заведения, поэтому необходимо проверять все на собственном опыте. Однако стоит понимать, что зимний ажиотаж влияет на цифры в меню.

Например, в популярном ресторане современной украинской кухни Filvarok обычный салат из огурцов и помидоров стоит 245 грн, борщ с пампушками — 360 грн, свинина с картошкой по гуцульскому рецепту — 435 грн, а блины с заварным кремом и ягодами — 310 грн.

Напомним, украинцы могут покататься на лыжах или сноуборде не только в Буковеле. Среди финансово доступных горнолыжных курортов — Драгобрат в Ивано-Франковской области и Славское на Львовщине.

Также мы писали, сколько стоит зимовка в странах Азии. Блогер провела более десяти месяцев во Вьетнаме, Таиланде и на Бали, поделившись информацией о расходах на жилье, еду, транспорт и визы.