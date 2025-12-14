Ціни в Буковелі на Різдво та Новий рік — скільки коштує відпочинок у високий сезон

Відпочинок у Буковелі. Фото: Bukovel/Facebook

Плануючи відпочинок у Карпатах, українці здебільшого обирають гірськолижний курорт Буковель. З 19 грудня почнеться високий сезон, тобто період пікового попиту. Це означає, що ціни на проживання, харчування, розваги та інші послуги можуть відчутно вирости.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує провести час у Буковелі в період різдвяно-новорічних свят.

Проживання в Буковелі

Забронювати номер у готелі можна безпосередньо на офіційному сайті гірськолижного курорту. Вартість проживання у період з 24 по 26 грудня (на Різдво) починається від 3 600 грн з урахуванням знижки 20%. Однак у багатьох приміщеннях немає вільних кімнат на вказані даті, тому мінімально доведеться заплатити 6 300 грн за двомісний напівлюкс.

Якщо бронювати житло на Booking, вдасться трохи зекономити. Ціни на стандартний двомісний номер з кількома односпальними ліжками стартують від 3 000 грн. Безпосередньо в новорічну ніч потрібно віддати 5 800 грн і більше за кімнату в готелі, однак варто постаратися, аби знайти вільні місця.

Проживання в Буковелі на Новий рік. Фото: скриншот

Скільки коштують ski-паси

Так називають абонементи на гірськолижних курортах, що дають право користуватися підйомниками (витягами) та іншою місцевою інфраструктурою. Ціни відрізняються в різні сезони: знижуються з весни до середини грудня і збільшуються взимку.

Високий сезон триває з 19 грудня по 1 січня, а також з 7 січня по 16 березня. Вартість абонементів починається від 1 500 грн/день і доходить до 3 733 грн. У новорічний сезон — з 2 по 6 січня — доведеться віддати за ski-паси щонайменше 1 950 грн/день. Максимальна ціна — 4 800 грн за VIP-картку.

Ціни на ski-паси у високий сезон. Фото: скриншот

Атракціони та розваги в Буковелі

Туристи, які приїжджають у Буковель не кататися на лижах, можуть займатися іншими доступними видами активного відпочинку. На вибір гостей курорту — чимало атракціонів, що заряджають драйвом і хорошим настроєм. Станом на 13 грудня зимові розваги коштують:

оглядові витяги — від 280 до 800 грн;

родельбан — від 700 до 1 000 грн;

колесо огляду — від 240 до 350 грн;

тюбінг — від 200 до 950 грн;

тролей — від 700 до 900 грн;

ролеркостер — 600 грн;

квадроцикли і снігоходи — від 4 000 до 8 000 грн;

карусель — від 120 до 180 грн.

Хто хоче релаксу замість активностей, може відвідати чани (від 3 680 до 4 380 грн залежно від розміру та тривалості), SPA-центр "Оазис", контактний зоопарк "Гуцул ленд" (квиток коштує 350-400 грн), хаскі хаус (від 100 до 500 грн) чи Буковельський ярмарок.

Харчування в Буковелі

Скільки витрачати на їжу, залежить від людини. Можна харчуватися вуличними стравами або відвідувати кав’ярні та ресторани. Ціни залежать від закладу, тому необхідно перевіряти все на власному досвіді. Однак варто розуміти, що зимовий ажіотаж впливає на цифри в меню.

Наприклад, у популярному ресторані сучасної української кухні Filvarok звичайний салат з огірків та помідорів коштує 245 грн, борщ з пампушками — 360 грн, свинина з картоплею за гуцульським рецептом — 435 грн, а млинці з заварним кремом та ягодами — 310 грн.

Нагадаємо, українці можуть покататися на лижах або сноуборді не тільки в Буковелі. Серед фінансово доступних гірськолижних курортів — Драгобрат в Івано-Франківській області та Славське на Львівщині.

Також ми писали, скільки коштує зимування у країнах Азії. Блогерка провела понад десять місяців у В’єтнамі, Таїланді та на Балі, поділившись інформацією про витрати на житло, їжу, транспорт і візи.