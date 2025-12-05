Відео
Відпочинок у Карпатах — де зустріти Новий рік, якщо не в Буковелі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 19:35
Де недорого зустріти Новий рік у Карпатах — альтернатива Буковелю
Відпочинок на курорті. Фото: Google Maps

Плануючи відпочинок на зимових канікулах, чимало українців обирають Карпати. Хтось традиційно їздить на гірськолижний курорт Буковель, а комусь достатньо бюджетних локацій — менш розпіарених, але не гірших.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди можна поїхати на відпочинок взимку в Карпатах.

Канікули у Ворохті

В Івано-Франківській області розташоване селище Ворохта, звідки стартують маршрути на карпатську вершину (сходження займає приблизно 3-4 години). На території курорту є два з шести давніх віадуків, збудованих за часів Австро-Угорщини, трампліни і витяги, навіть канатно-крісельна дорога.

Щоб відсвяткувати новорічну ніч у Ворохті, потрібно заплатити від 3 200 грн. Це вартість стандартного двомісного номера у готелі. Загалом селище пропонує широкий вибір варіантів проживання для туристів на будь-який гаманець і потреби відпочивальників.

Відпочинок у Карпатах — де зустріти Новий рік, якщо не в Буковелі - фото 1
Проживання у Ворохті. Фото: скриншот

Відпустка у Драгобраті

Конкурент Буковелю — високогірний гірськолижний курорт із приємними цінами для гостей. Туристи можуть піднятися на Свидовецький хребет, відвідати озеро Герешаска і водоспад Труфанець, покататися на підйомнику, взяти участь в організованих джип-турах і багато іншого.

У ніч з 31 грудня двомісний готельний номер буде коштувати близько 5 200 грн. Відпочинок у Драгобраті дорожчий, ніж у Ворохті чи інших схожих невеликих селищах, однак дешевший, ніж у Буковелі. Розваги на курорті включають як спортивні активності, так і відвідування колоритних місцевих закладів.

Відпочинок у Карпатах — де зустріти Новий рік, якщо не в Буковелі - фото 2
Проживання у Драгобраті. Фото: скриншот

Відпочинок у селі Шепіт

Мальовничий населений пункт розташований в Івано-Франківській області. Село відоме красою водограїв, які знаходяться у тамтешніх лісах і ніколи не затихають, приваблюючи туристів з усієї України. Серед місцевих локацій — калька урочищ, річка з багатьма живописними водоспадами, гірський струмок і гора Грегіт.

Щоб забронювати двомісний делюкс-номер із балконом у новорічну ніч, потрібно віддати орієнтовно 3 800 грн. Туристи можуть долучитися до гуцульської культури та автентичного карпатського мистецтва, відвідати стару дерев'яну Свято-Іллінську церкву, насолодитися тишею природи тощо.

Відпочинок у Карпатах — де зустріти Новий рік, якщо не в Буковелі - фото 3
Проживання у селі Шепіт. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця з середини грудня 2025 року запустить нові рейси до Карпат і Закарпаття. Компанія планує збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% завдяки ефективнішому використанню поїздів.

Також ми писали, де українці можуть відпочити взимку, не витрачаючи "всі гроші світу". Серед доступних локацій — Яремче, термальні джерела Закарпаття, Чернівці або Львів зі своєю давньої історією.

відпочинок Карпати Буковель житло курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
