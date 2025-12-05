Где недорого встретить Новый год в Карпатах — альтернатива Буковелю

Отдых на курорте. Фото: Google Maps

Планируя отдых на зимних каникулах, многие украинцы выбирают Карпаты. Кто-то традиционно ездит на горнолыжный курорт Буковель, а кому-то достаточно бюджетных локаций — менее распиаренных, но не хуже.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда можно поехать на отдых зимой в Карпатах.

Каникулы в Ворохте

В Ивано-Франковской области расположен поселок Ворохта, откуда стартуют маршруты на карпатскую вершину (восхождение занимает примерно 3-4 часа). На территории курорта есть два из шести древних виадуков, построенных во времена Австро-Венгрии, трамплины и подъемники, даже канатно-кресельная дорога.

Чтобы отпраздновать новогоднюю ночь в Ворохте, нужно заплатить от 3 200 грн. Это стоимость стандартного двухместного номера в отеле. В целом поселок предлагает широкий выбор вариантов проживания для туристов на любой кошелек и потребности отдыхающих.

Отпуск в Драгобрате

Конкурент Буковеля — высокогорный горнолыжный курорт с приятными ценами для гостей. Туристы могут подняться на Свидовецкий хребет, посетить озеро Герешаска и водопад Труфанец, покататься на подъемнике, принять участие в организованных джип-турах и многое другое.

В ночь с 31 декабря двухместный гостиничный номер будет стоить около 5 200 грн. Отдых в Драгобрате дороже, чем в Ворохте или других похожих небольших поселках, однако дешевле, чем в Буковеле. Развлечения на курорте включают как спортивные активности, так и посещение колоритных местных заведений.

Отдых в селе Шепит

Живописный населенный пункт расположен в Ивано-Франковской области. Село известно красотой фонтанов, которые находятся в тамошних лесах и никогда не затихают, привлекая туристов со всей Украины. Среди местных локаций — несколько урочищ, река со многими живописными водопадами, горный ручей и гора Грегит.

Чтобы забронировать двухместный делюкс-номер с балконом в новогоднюю ночь, нужно отдать ориентировочно 3 800 грн. Туристы могут приобщиться к гуцульской культуре и аутентичному карпатскому искусству, посетить старую деревянную Свято-Ильинскую церковь, насладиться тишиной природы и пр.

Напомним, Укрзализныця с середины декабря 2025 года запустит новые рейсы в Карпаты и Закарпатье. Компания планирует увеличить предложение мест в пиковые периоды на 20% благодаря более эффективному использованию поездов.

Также мы писали, где украинцы могут отдохнуть зимой, не тратя "все деньги мира". Среди доступных локаций — Яремче, термальные источники Закарпатья, Черновцы или Львов со своей давней историей.