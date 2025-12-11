Найдоступніші курорти для лижників — куди поїхати взимку та які ціни у 2025

Лижники на курорті. Фото: Google Maps

Чимало українців полюбляють активний відпочинок у Карпатах взимку, обираючи лижі чи сноуборд. Коли заходить мова про гірські спуски, першим на думку приходить Буковель, хоча Україна багата курортами, що більш доступні фінансово.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де лижникам провести час взимку не за "всі гроші світу".

Які ціни у Драгобраті

Головним конкурентом Буковелю вважається курорт Драгобрат, розташований на території Закарпатської області на висоті 1 300-1 700 метрів. Там менше трас для катання на лижах або сноуборді, однак ціни значно привабливіші. На вибір відпочивальників — спуски як для новачків, так і для професіоналів.

Вартість проживання на курорті Драгобрат. Фото: скриншот

Вартість проживання залежить від сезону, зрозуміло, що взимку доведеться платити більше, ніж влітку. У другій половині грудня можна забронювати стандартний двомісний номер у готелі за 2 576 грн (зі знижкою). Ціни на підйомники, зокрема катання на бугельному "Драгобрат-1", коливаються від 150 до 2 400 грн — впливає тип витягу та кількість підйомів.

Гірськолижний курорт Славське

Як альтернатива — лижникам доступний відпочинок на курорті Славське у Львівській області. Влітку туристи купаються в річці, гуляють у навколишніх лісах, ходять на екскурсії, займаються риболовлею тощо, взимку — користуються трасами на горах Тростян, Погар, Кремінь, Високий Верх та ін.

Проживання набагато дешевше, ніж у Драгобраті і, тим більше, Буковелі. Звичайний двомісний номер у приватний садибі обійдеться від 700 грн. Бюджетних варіантів поселення дуже багато, оскільки кімнати у власних будинках здають туристам навіть приватні особи.

Вартість проживання на курорті Славське. Фото: скриншот

Офіційні тарифи нового сезону 2025/2026 досі не оприлюднили, однак взимку минулого року один підйом на Погар обходився відпочивальникам орієнтовно у 250 грн, а ціни на ski-паси починалися від 700-850 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть покататися на лижах або сноуборді не тільки в Буковелі. Серед популярних і недорогих гірськолижних курортів — Драгобрат на схилах гори Стіг і Мигово в Чернівецькій області.

