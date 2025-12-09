Відео
Головна Економіка Альтернатива Буковелю — де українцям покататися на лижах

Альтернатива Буковелю — де українцям покататися на лижах

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 10:05
Де можна покататися на лижах — чотири популярні курорти, крім Буковелю
Гірськолижники на курорті. Фото: Google Maps

Плануючи зимовий відпочинок у Карпатах, українці найчастіше обирають Буковель. Однак існують інші локації, де можна покататися на лижах і насолодитися красою природи. А ціни подекуди приємніші, ніж на популярному гірськолижному курорті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Україні можна покататися на лижах, окрім Буковелю.

Драгобрат

Один із найпотужніших конкурентів Буковелю, розташований на висоті близько 1 400 м. Це ідеальний варіант для поціновувачів екстремальних спусків. На вибір відпочивальників — кілька трас різноманітної складності, прокладених на схилах гори Стіг. Драгобрат приваблює і любителів сноубордингу, а в місцевій лижній школі кожного можуть навчити основам катання.

Карта трас (Драгобрат)
Карта трас і підйомників у Драгобраті. Фото: diamant-dragobrat

Плай

Гірськолижний комплекс Плай уже встиг зарекомендувати себе як місце комфортного зимового відпочинку. Розташований у Львівській області, недалеко від траси Київ-Чоп. На вибір туристів — траси для сходження, СПА-центри, ресторани, солярій, сауни, джакузі, навіть церква і музей українського побуту. Прокат повного спорядження обійдеться у 500-650 грн (залежно від сезону).

Славське

Ще один лижний курорт, розташований неподалік Львова. Його називають українською Меккою, враховуючи кількість трас. Вони облаштовані на кількох горах, а саме:

  • на горі Тростян — 11 трас різного рівня, зокрема 6 спортивних (загальна протяжність — 22 км);
  • на горі Погар — одна траса середнього рівня (1 460 м);
  • на горі Менчіл — одна траса середнього рівня (до 2 км);
  • на горі Кремінь — чотири траси для новачків і любителів (до 1 км);
  • на горі Високий Верх — дев’ять трас різного рівня складності.
Карта Трас (Славське)
Карта трас і витягів (Славське). Фото: ЛюбоСвіт

Мигово

Підгодить для поціновувачів спокійного розміреного відпочинку з дітьми. Курорт у Чернівецькій області пропонує гостям чотири гірськолижні траси — схили гори Мала Кичера — загальною довжиною близько 3,5 км (одна з них облаштована спеціально для сноубордистів). Протяжність невелика, однак три маршрути сертифіковані для міжнародних змагань.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
