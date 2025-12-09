Видео
Главная Экономика Альтернатива Буковелю — где украинцам покататься на лыжах

Альтернатива Буковелю — где украинцам покататься на лыжах

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 10:05
Где можно покататься на лыжах — четыре популярных курорта, кроме Буковеля
Горнолыжники на курорте. Фото: Google Maps

Планируя зимний отдых в Карпатах, украинцы чаще всего выбирают Буковель. Однако существуют другие локации, где можно покататься на лыжах и насладиться красотой природы. А цены иногда приятнее, чем на популярном горнолыжном курорте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине можно покататься на лыжах, кроме Буковеля.

Драгобрат

Один из самых мощных конкурентов Буковеля, расположенный на высоте около 1 400 м. Это идеальный вариант для любителей экстремальных спусков. На выбор отдыхающих — несколько трасс разнообразной сложности, проложенных на склонах горы Стог. Драгобрат привлекает и любителей сноубординга, а в местной лыжной школе каждого могут научить основам катания.

Карта трас (Драгобрат)
Карта трасс и подъемников в Драгобрате. Фото: diamant-dragobrat

Плай

Горнолыжный комплекс Плай уже успел зарекомендовать себя как место комфортного зимнего отдыха. Расположен во Львовской области, недалеко от трассы Киев-Чоп. На выбор туристов — трассы для восхождения, СПА-центры, рестораны, солярий, сауны, джакузи, даже церковь и музей украинского быта. Прокат полного снаряжения обойдется в 500-650 грн (в зависимости от сезона).

Славское

Еще один лыжный курорт, расположенный неподалеку от Львова. Его называют украинской Меккой, учитывая количество трасс. Они обустроены на нескольких горах, а именно:

  • на горе Тростян — 11 трасс разного уровня, в том числе 6 спортивных (общая протяженность — 22 км);
  • на горе Погар — одна трасса среднего уровня (1 460 м);
  • на горе Менчил — одна трасса среднего уровня (до 2 км);
  • на горе Кремень — четыре трассы для новичков и любителей (до 1 км);
  • на горе Высокий Верх — девять трасс разного уровня сложности.
Карта Трас (Славське)
Карта трасс и подъемников (Славское). Фото: ЛюбоСвіт

Мигово

Подойдет для любителей спокойного размеренного отдыха с детьми. Курорт в Черновицкой области предлагает гостям четыре горнолыжные трассы — склоны горы Малая Кичера — общей длиной около 3,5 км (одна из них обустроена специально для сноубордистов). Протяженность небольшая, однако три маршрута сертифицированы для международных соревнований.

Напомним, украинцы могут отдохнуть зимой в Буковеле, который предлагает туристам большое количество аттракционов на любой вкус и кошелек. Популярными являются смотровые подъемники, родельбан, троллей и колесо обозрения.

Также мы писали, что в период зимних праздников билеты Укрзализныци на популярные направления быстро раскупают. Дабы забронировать место в сторону Карпат, необходимо пользоваться функциями отслеживания или автовыкупа.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
