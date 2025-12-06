Видео
Україна
Видео

Аттракционы в Буковеле — сколько нужно заплатить за отдых

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 19:15
Цены на отдых в Буковеле — сколько стоят аттракционы в декабре
Отдых в Буковеле. Фото: Google Maps

Некоторые украинцы во время зимних каникул или отпуска планируют отдохнуть на горнолыжном курорте "Буковель". Их встретит большое количество аттракционов на разный кошелек. Не помешает узнать, в какую сумму обойдутся развлечения по состоянию на начало декабря 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на аттракционы в Буковеле.

Читайте также:

Сколько стоят аттракционы в Буковеле

Горнолыжный курорт предлагает гостям множество вариантов активных развлечений и драйвового отдыха. Надо иметь не только достаточно денег, но и свободного времени, чтобы успеть опробовать все доступные аттракционы. Мы промониторили официальный сайт Буковеля и узнали, какие цены установлены в начале декабря.

Посетителям курорта доступны такие зимние развлечения:

  • обзорные подъемники — 400 грн (обычный билет), 280 грн (льготный), 800 грн (VIP-билет);
  • родельбан — 700 грн (один человек), 1000 грн (тандем);
  • колесо обозрения — 350 грн, 250 грн (льготный/детский);
  • тюбинг — 200 грн (один спуск), 600 грн (пять спусков), 950 грн (десять спусков);
  • троллей — 700 грн, 900 грн (тандем);
  • роллеркостер — 600 грн;
  • квадроциклы и снегоходы — 4 000 грн (2-местный квадроцикл на колесах 1 ч), 6 000 грн (2-местный квадроцикл 1,5 ч), 8 000 грн (2-местный квадроцикл 2 ч);
  • карусель — 180 грн, 120 грн (льготный/детский).
    Аттракционы в Буковеле. Фото: Bukovel
    Аттракционы в Буковеле. Фото: Bukovel
    Аттракционы в Буковеле. Фото: Bukovel
    Аттракционы в Буковеле. Фото: Bukovel
    Аттракционы в Буковеле. Фото: Bukovel
    Аттракционы в Буковеле. Фото: Bukovel
    Аттракционы в Буковеле. Фото: Bukovel
Какие цены на ski-пассы в декабре

Гости горнолыжного курорта могут приобрести так называемые ski-пассы — абонементы для пользования подъемниками и другой инфраструктурой Буковеля. С ними действуют дополнительные скидки/бонусы, что позволяет экономить на развлечениях. Стоимость снижена до начала высокого сезона, который традиционно длится с 19 декабря по 16 марта.

По состоянию на начало декабря цены варьируются в зависимости от количества дней, на которые приобретен абонемент. Наиболее выгодный вариант — оформить ski-пасс на 7 дней: тогда общая сумма получится 6 350 грн, а дневная — 907 грн. Самый распространенный двухдневный абонемент стоит 2 100 грн (1 050 грн/сутки).

Напомним, в Буковеле ищут сезонных работников. Например, можно устроиться продавцом-администратором или вожатым в детский лагерь с зарплатой от 18 000 до 21 000 грн.

Также мы писали, что на OLX за 116 млн гривен продают отдельный гостиничный комплекс под названием "Драгобрат". Это привело к путанице, ведь в Украине существует курорт с аналогичным наименованием.

отдых Буковель зима курорты цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
