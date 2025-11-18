Работа на рождественско-новогодние праздники — какие вакансии появились и сколько платят

Кошелек с деньгами. Фото: Pexels

С наступлением зимы украинцы могут заработать неплохие деньги, согласившись на сезонную подработку. Компании постепенно открывают временные вакансии, предлагая хорошие условия. Как известно, декабрь и январь — это месяцы больших финансовых затрат, так что доходы лишними не будут.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие вакансии необходимо обратить внимание соискателям работы в декабре.

Работа на зиму в Украине

Подготовка к празднованию Рождества и Нового года у некоторых начинается с поиска работы. На крупных кадровых порталах можно найти немало сезонных предложений, ориентируясь на город, условия, зарплату, вид деятельности и тому подобное. Мы промониторили актуальные объявления и отобрали несколько потенциально привлекательных.

Комплектовщик (Киев). Зарплата — 40 000 грн. Предлагается сезонный контракт на 3 месяца (с ноября по январь) с возможностью оставления в штате. Продавец-администратор в Буковеле. Нужно работать в магазине в течение зимнего сезона. Количество смен в месяц — ориентировочно 20. Ивент-менеджер (Киев). Зарплата — 40 000 грн. В обязанности входит планирование, контроль и координация процессов. Сотрудничество на 3 месяца с гибким графиком. Вожатый в детский лагерь (Буковель). Зарплата — от 18 000 до 21 000 грн. Расположен на территории популярного гостиничного комплекса. Продавец на фотозону (Киев). Зарплата — от 20 000 до 40 000 грн. Сотрудничество запланировано на период с 29 ноября по 28 февраля. Нужно только выдавать фото и принимать оплату. Вожатый в Буковеле. Зарплата — 9 000 грн за смену (1 неделя). Главное требование к кандидату — умение кататься на лыжах, поскольку это входит в досуг. Упаковщик (Черновцы). Зарплата — от 15 000 до 19 000 грн. Известный ювелирный бренд ищет сотрудника на 3-4 месяца, опыт работы не требуется. Вожатый (Славское). Зарплата — от 10 000 до 20 000 грн. В лагерь требуется креативный и творческий человек, который способен осуществлять педагогическую и оздоровительную работу. Вожатый-лыжный инструктор в детский лагерь (Буковель). Зарплата — от 20 000 до 25 000 грн. Подойдет людям, которые умеют кататься на лыжах и имеют опыт работы вожатым или аниматором. Оператор контакт-центра (Днепр). Зарплата — от 22 000 до 25 000 грн. Человека ищут на праздничный период (с января по март). Дополнительно есть бонусы за результат.

Отметим, средняя зарплата в Украине колеблется вокруг суммы 580-600 долларов. Согласно данным Пенсионного фонда, в сентябре официальный показатель находился на уровне 21 190 грн. Так что половина вакансий обещают соискателям работы более выгодные финансовые условия.

Эти предложения подойдут активной молодежи, студентам и людям без постоянного места работы, а также украинцам, которые хотят чем-то заняться временно, а не на постоянной основе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, минимальная зарплата в Украине находится на уровне 8 000 грн. В декабре размер не изменится — работники получат аналогичную сумму. Правда, "на руки" людям выдают меньше — около 6 100 грн.

Также мы писали, что в Украине планируют существенно повысить зарплаты сотрудникам соцзащиты, дпбы решить проблему низких окладов и нехватки кадров. Министерство социальной политики готовит соответствующее постановление.