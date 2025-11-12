Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Экономика Минималка в декабре — какой будет сумма и могут ли платить меньше

Минималка в декабре — какой будет сумма и могут ли платить меньше

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 08:20
обновлено: 07:07
Минимальная зарплата в декабре — какая сумма предусмотрена законом и когда платят меньше
Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

Последний раз минимальную заработную плату в Украине повышали в апреле 2024 года. С тех пор ее размер не менялся — 8 000 гривен в месяц. Для многих граждан этого мало, ведь цены продолжают расти, а прожить на такую сумму становится все сложнее. Несмотря на это некоторые работники могут получить еще меньше.

О том, на какую минималку рассчитывать в декабре 2025 года и может ли работодатель заплатить меньше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Каким будет размер минимальной зарплаты в декабре 2025 года

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", в декабре минимальная зарплата остается на уровне 8 000 гривен в месяц или 48 гривен в час.

Реклама

Однако "на руки" работники получат еще меньше из-за обязательных налогов:

  • 400 грн — военный сбор;
  • 1 440 грн — налог на доходы физических лиц.

Итак, фактически работник получит примерно 6 160 гривен чистыми.

Реклама

Когда зарплата может быть ниже минимальной

В Государственной службе по вопросам труда напоминают, что закон гарантирует каждому работнику право на оплату труда не ниже установленного минимума. Однако есть исключения.

Если работник не выполнил норм выработки, допустил брак в работе или нарушил трудовую дисциплину, работодатель имеет право законно начислить меньшую зарплату. Это предусмотрено статьей 21 Закона Украины "Об оплате труда".

Реклама

При этом в Гоструде подчеркивают, что любая дискриминация в оплате труда запрещена. Зарплата не может зависеть от пола, возраста, национальности, политических или религиозных взглядов, места жительства работника и т.д.

Ранее мы писали, что в Украине установлена обязательная надбавка для педагогов. С 1 сентября 2025 года её должны были повысить до 2000 грн в месяц (ранее — 1000 грн), однако многие учителя сообщили, что доплат не получили.

Реклама

Также мы рассказывали, что после начала полномасштабной войны миллионы украинцев переехали в Германию, где часть из них до сих пор работает. Поэтому тема минимальной заработной платы в этой стране остается важной для многих наших граждан.

зарплаты выплаты деньги минимальная зарплата заработок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации