Минимальная зарплата в декабре — какая сумма предусмотрена законом и когда платят меньше

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

Последний раз минимальную заработную плату в Украине повышали в апреле 2024 года. С тех пор ее размер не менялся — 8 000 гривен в месяц. Для многих граждан этого мало, ведь цены продолжают расти, а прожить на такую сумму становится все сложнее. Несмотря на это некоторые работники могут получить еще меньше.

О том, на какую минималку рассчитывать в декабре 2025 года и может ли работодатель заплатить меньше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Каким будет размер минимальной зарплаты в декабре 2025 года

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", в декабре минимальная зарплата остается на уровне 8 000 гривен в месяц или 48 гривен в час.

Однако "на руки" работники получат еще меньше из-за обязательных налогов:

400 грн — военный сбор;

1 440 грн — налог на доходы физических лиц.

Итак, фактически работник получит примерно 6 160 гривен чистыми.

Когда зарплата может быть ниже минимальной

В Государственной службе по вопросам труда напоминают, что закон гарантирует каждому работнику право на оплату труда не ниже установленного минимума. Однако есть исключения.

Если работник не выполнил норм выработки, допустил брак в работе или нарушил трудовую дисциплину, работодатель имеет право законно начислить меньшую зарплату. Это предусмотрено статьей 21 Закона Украины "Об оплате труда".

При этом в Гоструде подчеркивают, что любая дискриминация в оплате труда запрещена. Зарплата не может зависеть от пола, возраста, национальности, политических или религиозных взглядов, места жительства работника и т.д.

Ранее мы писали, что в Украине установлена обязательная надбавка для педагогов. С 1 сентября 2025 года её должны были повысить до 2000 грн в месяц (ранее — 1000 грн), однако многие учителя сообщили, что доплат не получили.

Также мы рассказывали, что после начала полномасштабной войны миллионы украинцев переехали в Германию, где часть из них до сих пор работает. Поэтому тема минимальной заработной платы в этой стране остается важной для многих наших граждан.