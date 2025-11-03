Минималка в Германии снова вырастет — сумма и когда ждать улучшения работникам

Человек держит евро. Фото: Новини.LIVE

После начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев временно переехали в Германию. Многие из них до сих пор обращаются там за убежищем и работают в различных отраслях. Поэтому вопрос минимальной зарплаты в стране не теряет актуальности среди наших граждан.

О том, какую минимальную зарплату получают работники в Германии и когда ее могут повысить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Когда повысят минималку в Германии

По данным Федерального статистического управления Германии(Statistisches Bundesamt), в 2025 году минимальная почасовая ставка составляет 12,82 евро (621,52 грн по нынешнему курсу).

Однако, согласно решению правительства, принятому 29 октября, с 1 января 2026 года она вырастет до 13,90 евро (около 673 грн), а еще через год — до 14,60 евро брутто (около 707 гривен). Это решение не требует дополнительного одобрения со стороны Бундестага или Бундесрата. При этом следует учитывать, что размер месячного дохода зависит от количества отработанных часов.

Кто выиграет от повышения

По подсчетам Немецкого союза профсоюзов (DGB), миллионы работников получат выгоду от такого повышения. Правительство отмечает, что хотя цены на отдельные товары и услуги могут немного вырасти, общего скачка инфляции не ожидается.

Федеральный министр труда Бербель Бас назвала увеличение "минималки" справедливым шагом в отношении людей, которые ежедневно поддерживают работу страны.

Кому не стоит рассчитывать на повышение минимальной зарплаты

Согласно информации на официальном сайте правительства Германии(Die Bundesregierung), новые правила не распространяются на следующие категории:

стажеры;

частные предприниматели;

участники профессионального обучения;

волонтеры и участники добровольных программ;

участники программ переквалификации или временной занятости;

длительно безработные в первые 6 месяцев после возвращения к работе;

люди с инвалидностью, которые работают в специализированных мастерских.

В то же время минимальная зарплата действует для всех работников в возрасте от 18 лет.

Сколько получают "чистыми" работники

Точная сумма, которую работник получает после уплаты налогов, зависит от его налоговой группы, социального страхования, семейного положения и других личных обстоятельств.

Итак, повышение минимальной зарплаты в 2026 году должно улучшить благосостояние работников, хотя окончательный размер выплат "на руки" останется индивидуальным для каждого.

Ранее мы писали, что в Украине минимальную зарплату последний раз подняли в апреле 2024 года — сейчас она составляет 8 000 гривен. Этой суммы многим украинцам не хватает, поэтому общество ожидает нового повышения, ведь прожить на нынешней "минималке" трудно.

Также мы рассказывали, что ЕС принял директиву, регулирующую принципы определения минимальной оплаты труда. Документ не устанавливает единую сумму для всех стран, но требует, чтобы минимальная зарплата составляла не менее 60% от среднего уровня доходов в государстве.