Нова мінімалка у Німеччині — на скільки та коли зросте сума

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 15:10
Оновлено: 15:32
Мінімалка в Німеччині знову зросте — сума та коли чекати на покращення працівникам
Людина тримає євро. Фото: Новини.LIVE

Після початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців тимчасово переїхали до Німеччини. Багато з них досі звертаються там за притулком і працюють у різних галузях. Тож питання мінімальної зарплати в країні не втрачає актуальності серед наших громадян.

Про те, яку мінімальну зарплату отримують працівники у Німеччині та коли її можуть підвищити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли підвищать мінімалку в Німеччині

За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Statistisches Bundesamt), у 2025 році мінімальна погодинна ставка становить 12,82 євро (621,52 грн за нинішнім курсом). 

Однак, відповідно до рішення уряду, ухваленого 29 жовтня, з 1 січня 2026 року вона зросте до 13,90 євро (приблизно 673 грн), а ще через рік — до 14,60 євро брутто (близько 707 гривень). Це рішення не потребує додаткового схвалення з боку Бундестагу чи Бундесрату. При цьому варто враховувати, що розмір місячного доходу залежить від кількості відпрацьованих годин.

Хто виграє від підвищення

За підрахунками Німецької спілки профспілок (DGB), мільйони працівників отримають вигоду від такого підвищення. Уряд наголошує, що хоча ціни на окремі товари та послуги можуть трохи зрости, загального стрибка інфляції не очікується.

Федеральна міністерка праці Бербель Бас назвала збільшення "мінімалки" справедливим кроком щодо людей, які щодня підтримують роботу країни.

Кому не варто розраховувати на підвищення мінімальної зарплати

Згідно з інформацією на офіційному сайті уряду Німеччини (Die Bundesregierung), нові правила не поширюються на такі категорії:

  • стажисти;
  • приватні підприємці;
  • учасники професійного навчання;
  • волонтери та учасники добровільних програм;
  • учасники програм перекваліфікації чи тимчасової зайнятості;
  • довготривало безробітні у перші 6 місяців після повернення до роботи;
  • люди з інвалідністю, які працюють у спеціалізованих майстернях.

Водночас мінімальна зарплата діє для всіх працівників віком від 18 років.

Скільки отримують "чистими" працівники

Точна сума, яку працівник отримує після сплати податків, залежить від його податкової групи, соціального страхування, сімейного стану та інших особистих обставин.

Отже, підвищення мінімальної зарплати у 2026 році має покращити добробут працівників, хоча остаточний розмір виплат "на руки" залишиться індивідуальним для кожного.

Раніше ми писали, що в Україні мінімальну зарплату востаннє підвищили у квітні 2024 року — зараз вона становить 8 000 гривень. Цієї суми багатьом українцям не вистачає, тому суспільство очікує нового підвищення, адже прожити на нинішній "мінімалці" важко.

Також ми розповідали, що ЄС ухвалив директиву, що регулює принципи визначення мінімальної оплати праці. Документ не встановлює єдину суму для всіх країн, але вимагає, щоб мінімальна зарплата становила не менше 60% від середнього рівня доходів у державі.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
