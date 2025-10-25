Відео
Україна
Мінімалка у листопаді — скільки отримають ''на руки'' українці

Мінімалка у листопаді — скільки отримають ''на руки'' українці

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 08:20
Оновлено: 08:55
Мінімальна зарплата у листопаді — розмір виплат та якою буде сума після можливого підвищення
Жінка видає зарплату. Фото: УНІАН

В Україні мінімальну заробітну плату востаннє підвищували у квітні 2024 року. Відтоді її розмір залишається незмінним — 8 000 гривень. Для багатьох громадян така сума є замалою, тож українці очікують чергового підвищення, адже прожити на нинішній "мінімалці" вкрай складно.

Про те, що буде з мінімальними зарплатами у листопаді та якою може бути сума після підвищення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Якою буде мінімальна зарплата у листопаді

У листопаді 2025 року офіційна мінімальна заробітна плата в Україні становитиме 8 000 гривень щомісяця або 48 гривень за одну годину роботи. Ці показники визначені Законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Проте фактична сума, яку працівники отримають на руки, буде меншою через обов’язкові податкові відрахування. Із зарплати утримуються:

  • 400 грн військового збору;
  • 1 440 грн податку на доходи фізичних осіб.

Після цих відрахувань працівник реально отримає приблизно 6 160 гривень.

Коли очікувати на підвищення мінімальної зарплати в Україні

Кабінет Міністрів України вже представив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ ще не ухвалений Верховною Радою, однак у разі його затвердження мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн на місяць, або 52 грн за годину.

Якщо порівняти з поточним рівнем, підвищення становитиме лише близько 8,6%. Таке зростання фактично лише компенсує інфляцію і навряд чи суттєво вплине на добробут працівників, які отримують мінімальні доходи. Після сплати податків у 2026 році "чиста" сума зарплати становитиме орієнтовно 6 658 гривень.

Раніше ми писали, що правоохоронці в Україні отримують щомісячні виплати, що залежать не лише від окладу, а й від низки додаткових факторів. Багатьох цікавить, якими будуть їхні зарплати у листопаді 2025 року.

Також ми розповідали, що Верховна Рада 22 жовтня схвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2026 разом з освітніми правками профільного комітету. Це відкриває шлях до підвищення зарплат викладачам вишів уже наступного року.

зарплати виплати гроші мінімальна зарплата фінанси
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
