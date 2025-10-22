Відео
Головна Економіка Соцстандарти в Україні можуть підвищити після паузи — деталі

Соцстандарти в Україні можуть підвищити після паузи — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:10
Оновлено: 13:21
Парламент схвалив бюджет-2026 у першому читанні — які соціальні показники планують підвищити
Пенсіонерці видають гроші. Фото: УНІАН

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. За нього проголосували 256 народних депутатів. Основний пріоритет у фінансуванні, як і раніше, отримає сектор оборони, але після цьогорічної паузи уряд планує підвищити й соціальні стандарти.

Про те, як можуть змінитись соціальні стандарти в Україні у 2025 році, зазначається у Проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Читайте також:

Чи зміниться мінімальна та середня зарплати у 2025 році

Парламент схвалив висновки та пропозиції Бюджетного комітету до урядового законопроєкту №14000. Очікується, що остаточне ухвалення бюджету відбудеться до 20 листопада, хоча цифри між першим і другим читанням можуть змінитися.

Згідно з документом, з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн на місяць або 52 грн за годину. Наразі вона дорівнює 8 000 грн, тож зростання складе близько 8%.

Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте на 20,6% — до 25 886 грн. У 2026 році темпи зростання сповільняться до 16%, а тому середня зарплата очікується на рівні 30 032 грн.

На скільки планують підвищити зарплати вчителів

На підвищення оплати праці педагогів у 2026 році передбачено 41,8 млрд грн. Зарплати зростатимуть у два етапи:

  • з 1 січня — на 30%;
  • з 1 вересня — ще на 20%.

Таким чином, середня зарплата вчителя зросте з 16 737 грн у 2025 році до 25 037 грн восени 2026-го.

Що буде з прожитковим мінімумом у 2026 році

Уряд прогнозує інфляцію на рівні 9,9% і планує підвищити прожитковий мінімум на цю ж величину. З 1 січня 2026 року загальний показник становитиме 3 209 грн на місяць. Зокрема:

  • для дітей до 6 років — 2 817 грн;
  • для дітей 6–18 років — 3 512 грн;
  • для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • для людей, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Мінімальна пенсія відповідно також зросте.

Субсидії та пільги у 2026 році

В документі зазначається, що обсяг фінансування субсидій залишиться на рівні поточного року — 42,3 млрд грн. Допомогу на оплату комунальних послуг отримають близько 2,7 млн домогосподарств. 

Отже, бюджет-2026 зберігає пріоритет оборонних витрат, але передбачає поступове підвищення зарплат, пенсій і соціальних стандартів.

Раніше ми писали, що до проєкту держбюджету-2026 внесли пропозиції підвищити мінімальну пенсію та прожитковий мінімум. Необхідні кошти планують отримати за рахунок оптимізації витрат і боротьби з тіньовою економікою.

Також ми розповідали, що у 2025 році мінімальна зарплата становить 8 тис. грн, але через податки працівники фактично отримують менше. Спроби зрівняти її з реальним прожитковим мінімумом не мали успіху, тому розмір залишиться без змін до кінця року.

прожитковий мінімум мінімальна зарплата соцвиплати бюджет соціалка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
