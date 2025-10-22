Парламент одобрил бюджет-2026 в первом чтении — какие социальные показатели планируют повысить

Пенсионерке выдают деньги. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2026 год. За него проголосовали 256 народных депутатов. Основной приоритет в финансировании, как и раньше, получит сектор обороны, но после нынешней паузы правительство планирует повысить и социальные стандарты.

О том, как могут измениться социальные стандарты в Украине в 2025 году, отмечается в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Парламент одобрил выводы и предложения Бюджетного комитета к правительственному законопроекту №14000. Ожидается, что окончательное принятие бюджета состоится до 20 ноября, хотя цифры между первым и вторым чтением могут измениться.

Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальная зарплата составит 8 647 грн в месяц или 52 грн в час. Сейчас она равна 8 000 грн, поэтому рост составит около 8%.

Минэкономики прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет на 20,6% — до 25 886 грн. В 2026 году темпы роста замедлятся до 16%, а потому средняя зарплата ожидается на уровне 30 032 грн.

На сколько планируют повысить зарплаты учителей

На повышение оплаты труда педагогов в 2026 году предусмотрено 41,8 млрд грн. Зарплаты будут расти в два этапа:

с 1 января — на 30%;

с 1 сентября — еще на 20%.

Таким образом, средняя зарплата учителя вырастет с 16 737 грн в 2025 году до 25 037 грн осенью 2026-го.

Что будет с прожиточным минимумом в 2026 году

Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 9,9% и планирует повысить прожиточный минимум на эту же величину. С 1 января 2026 года общий показатель составит 3 209 грн в месяц. В частности:

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей 6-18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для людей, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Минимальная пенсия соответственно также возрастет.

Субсидии и льготы в 2026 году

В документе отмечается, что объем финансирования субсидий останется на уровне текущего года — 42,3 млрд грн. Помощь на оплату коммунальных услуг получат около 2,7 млн домохозяйств.

Итак, бюджет-2026 сохраняет приоритет оборонных расходов, но предусматривает постепенное повышение зарплат, пенсий и социальных стандартов.

Ранее мы писали, что в проект госбюджета-2026 внесли предложения повысить минимальную пенсию и прожиточный минимум. Необходимые средства планируют получить за счет оптимизации расходов и борьбы с теневой экономикой.

Также мы рассказывали, что в 2025 году минимальная зарплата составляет 8 тыс. грн, но из-за налогов работники фактически получают меньше. Попытки уравнять ее с реальным прожиточным минимумом не увенчались успехом, поэтому размер останется без изменений до конца года.