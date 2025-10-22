Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Соцстандарты в Украине могут повысить после паузы — детали

Соцстандарты в Украине могут повысить после паузы — детали

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:10
обновлено: 13:21
Парламент одобрил бюджет-2026 в первом чтении — какие социальные показатели планируют повысить
Пенсионерке выдают деньги. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2026 год. За него проголосовали 256 народных депутатов. Основной приоритет в финансировании, как и раньше, получит сектор обороны, но после нынешней паузы правительство планирует повысить и социальные стандарты.

О том, как могут измениться социальные стандарты в Украине в 2025 году, отмечается в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Реклама
Читайте также:

Изменится ли минимальная и средняя зарплаты в 2025 году

Парламент одобрил выводы и предложения Бюджетного комитета к правительственному законопроекту №14000. Ожидается, что окончательное принятие бюджета состоится до 20 ноября, хотя цифры между первым и вторым чтением могут измениться.

Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальная зарплата составит 8 647 грн в месяц или 52 грн в час. Сейчас она равна 8 000 грн, поэтому рост составит около 8%.

Минэкономики прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет на 20,6% — до 25 886 грн. В 2026 году темпы роста замедлятся до 16%, а потому средняя зарплата ожидается на уровне 30 032 грн.

На сколько планируют повысить зарплаты учителей

На повышение оплаты труда педагогов в 2026 году предусмотрено 41,8 млрд грн. Зарплаты будут расти в два этапа:

  • с 1 января — на 30%;
  • с 1 сентября — еще на 20%.

Таким образом, средняя зарплата учителя вырастет с 16 737 грн в 2025 году до 25 037 грн осенью 2026-го.

Что будет с прожиточным минимумом в 2026 году

Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 9,9% и планирует повысить прожиточный минимум на эту же величину. С 1 января 2026 года общий показатель составит 3 209 грн в месяц. В частности:

  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей 6-18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для людей, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Минимальная пенсия соответственно также возрастет.

Субсидии и льготы в 2026 году

В документе отмечается, что объем финансирования субсидий останется на уровне текущего года — 42,3 млрд грн. Помощь на оплату коммунальных услуг получат около 2,7 млн домохозяйств.

Итак, бюджет-2026 сохраняет приоритет оборонных расходов, но предусматривает постепенное повышение зарплат, пенсий и социальных стандартов.

Ранее мы писали, что в проект госбюджета-2026 внесли предложения повысить минимальную пенсию и прожиточный минимум. Необходимые средства планируют получить за счет оптимизации расходов и борьбы с теневой экономикой.

Также мы рассказывали, что в 2025 году минимальная зарплата составляет 8 тыс. грн, но из-за налогов работники фактически получают меньше. Попытки уравнять ее с реальным прожиточным минимумом не увенчались успехом, поэтому размер останется без изменений до конца года.

прожиточный минимум минимальная зарплата соцвыплаты бюджет социалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации