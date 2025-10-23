Зарплати викладачів ЗВО — які мінімальні доходи можуть отримувати у 2026 році

Лекція в університеті. Фото: law.chnu.edu.ua

В Україні ухвалили проєкт Державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Верховна Рада 22 жовтня підтримала всі освітні правки, подані профільним комітетом, що означає велику ймовірність зростання зарплат викладачів університетів вже з наступного року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на скільки можуть зрости доходи педагогічних працівників у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Що передбачає проєкт Держбюджету-2026

Чимало правок стосувалися оплати праці педагогів шкіл і закладів вищої освіти. Зокрема, нардепи проголосували за спрямування залишків освітньої субвенції до спеціального фонду МОН для подальшого використання на потреби галузі.

Також уряд отримає доручення поетапно підвищити зарплати викладачів і науково-педагогічних працівників університетів з 1 січня 2026 року на 50%. Це означає не одномоментний перегляд сум, які отримують співробітники, а поступове збільшення окладів. Наприклад, спершу доходи можуть півищити на 30%, а з нового навчального року — ще на 20%.

Як саме відбуватиметься процес, визначить Кабінет Міністрів. До 5 листопада 2025 року уряд має опрацювати освітні правки, щоб подати їх у фінальному вигляді до другого голосування у Верховній Раді.

Як можуть змінитися зарплати викладачів

Базовий посадовий оклад, тобто без урахування надбавок за стаж або науковий ступінь, премій та інших доплат, розраховується на основі Єдиної тарифної сітки. Потрібно помножити розмір ставки працівника 1-го тарифного розряду (3 195 грн) на коефіцієнт, який відповідає конкретній посаді.

Також в Україні діє постанова Кабміну від 23 січня 2019 р. № 36, якою встановлено підвищення на 11% посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності.

Ми порахували, скільки мінімально заробляють викладачі та інші співробітники (базовий посадовий оклад плюс надбавка 11%) у 2025 році. Збільшивши суми на обіцяні Держбюджетом 50%, отримали такі нові розміри доходів у 2026 році:

викладач-стажист (15 тарифний розряд) — замість 9 150 грн буде 13 700 грн;

асистент (16 тарифний розряд) — замість 9 895 грн буде 14 800 грн;

викладач (17 тарифний розряд) — замість 10 640 грн буде 15 900 грн;

старший викладач (18 тарифний розряд) — замість 11 385 грн буде 17 000 грн;

доцент (19 тарифний розряд) — замість 12 130 грн буде 18 100 грн;

професор (20 тарифний розряд) — замість 12 900 грн буде 19 400 грн;

декани, проректори (20-21 тарифний розряд, % окладу ректора) — буде від 19 000 до 22 000 грн (залежно від звання);

ректор (24 тарифний розряд) — замість 15 460 грн буде понад 23 000 грн.

Зауважимо, в деяких університетах умови оплати праці можуть відрізнятися від наведених, оскільки там встановлено 2-кратні оклади. Тобто базова ставка за Єдиною тарифною сіткою множиться не на стандартний коефіцієнт, а на збільшений.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, щомісячних надбавок, премій та одноразових виплат. А мінімальний дохід патрульних починається від 18 600 грн.

Також ми писали, що проєкт Держбюджету-2026 передбачає помірне зростання доходів українців. Мінімальна зарплата може підвищитися до 8 647 грн, а середня — перевищити 30 000 грн вже наступного року.