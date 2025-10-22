Зарплати в поліції — скільки отримують правоохоронці та чого чекати з листопада 2025 року

Скільки платять поліцейським в Україні та що буде з листопада
Представники правоохоронних органів отримують щомісячні виплати з урахуванням багатьох чинників, а не лише посадового окладу. Цікаво дізнатися, що буде з зарплатами поліцейських у листопаді 2025 року та на які суми вони можуть розраховувати.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють правоохоронці в Україні.
З чого складається зарплата поліцейських
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11 листопада 2015 року № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" (зі змінами), на розмір зарплати представників правоохоронних органів впливає:
- посадовий оклад;
- оклад за спеціальним званням;
- щомісячні надбавки та доплати;
- премії;
- одноразові виплати.
На кадровому порталі Work.ua йдеться, що середній дохід поліцейських станом на жовтень 2025 року перебуває на рівні 23 500 грн. Це сума, виведена на основі інформації в опублікованих вакансіях. Водночас на сайті Патрульної поліції сказано, що працівники отримують мінімально 18 600 грн/міс.
Додаткові виплати в поліції
Постанова Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" визначає розмір додаткової фінансової винагороди за виконання бойових завдань в особливий період.
Правоохоронці можуть розраховувати на доплати до посадового окладу — до 30 000 грн, 50 000 грн або 100 000 грн у розрахунку на місяць пропорційно часу участі в операціях. Також для них передбачили одноразове грошове забезпечення в розмірі 70 000 грн за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання спеціальних завдань.
У березні 2025 року народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №6506-1 щодо оновлення підходу до формування зарплатного фонду в Національній поліції. Документ передбачав встановлення мінімального окладу на рівні десятикратного прожиткового мінімуму для працездатної особи — 30 280 грн.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому передбачені вагомі зміни в моделі оплати праці викладачів університетів і вчителів шкіл.
Також ми писали, що буде із зарплатами, фінансовими виплатами і безплатним житлом для українців у Польщі з листопада 2025 року. Біженцям варто приготуватися до серйозних змін вже скоро.
