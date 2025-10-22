Зарплати в поліції — скільки отримують правоохоронці та чого чекати з листопада 2025 року

Працівники поліції з документами. Фото: УНІАН

Представники правоохоронних органів отримують щомісячні виплати з урахуванням багатьох чинників, а не лише посадового окладу. Цікаво дізнатися, що буде з зарплатами поліцейських у листопаді 2025 року та на які суми вони можуть розраховувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють правоохоронці в Україні.

Реклама

Читайте також:

З чого складається зарплата поліцейських

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11 листопада 2015 року № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" (зі змінами), на розмір зарплати представників правоохоронних органів впливає:

посадовий оклад;

оклад за спеціальним званням;

щомісячні надбавки та доплати;

премії;

одноразові виплати.

На кадровому порталі Work.ua йдеться, що середній дохід поліцейських станом на жовтень 2025 року перебуває на рівні 23 500 грн. Це сума, виведена на основі інформації в опублікованих вакансіях. Водночас на сайті Патрульної поліції сказано, що працівники отримують мінімально 18 600 грн/міс.

Динаміка розміру середньої зарплати поліцейських в Україні. Фото: скриншот

Додаткові виплати в поліції

Постанова Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" визначає розмір додаткової фінансової винагороди за виконання бойових завдань в особливий період.

Правоохоронці можуть розраховувати на доплати до посадового окладу — до 30 000 грн, 50 000 грн або 100 000 грн у розрахунку на місяць пропорційно часу участі в операціях. Також для них передбачили одноразове грошове забезпечення в розмірі 70 000 грн за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання спеціальних завдань.

У березні 2025 року народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №6506-1 щодо оновлення підходу до формування зарплатного фонду в Національній поліції. Документ передбачав встановлення мінімального окладу на рівні десятикратного прожиткового мінімуму для працездатної особи — 30 280 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому передбачені вагомі зміни в моделі оплати праці викладачів університетів і вчителів шкіл.

Також ми писали, що буде із зарплатами, фінансовими виплатами і безплатним житлом для українців у Польщі з листопада 2025 року. Біженцям варто приготуватися до серйозних змін вже скоро.