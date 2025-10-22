Зарплаты в полиции — сколько получают правоохранители и чего ждать с ноября 2025 года

Сотрудники полиции с документами. Фото: УНИАН

Представители правоохранительных органов получают ежемесячные выплаты с учетом многих факторов, а не только должностного оклада. Интересно узнать, что будет с зарплатами полицейских в ноябре 2025 года и на какие суммы они могут рассчитывать.

Из чего состоит зарплата полицейских

Согласно постановлению Кабинета Министров от 11 ноября 2015 года № 988 "О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции" (с изменениями), на размер зарплаты представителей правоохранительных органов влияет:

должностной оклад;

оклад по специальному званию;

ежемесячные надбавки и доплаты;

премии;

единоразовые выплаты.

На кадровом портале Work.ua говорится, что средний доход полицейских по состоянию на октябрь 2025 года находится на уровне 23 500 грн. Это сумма, выведенная на основе информации в опубликованных вакансиях. В то же время на сайте Патрульной полиции сказано, что работники получают минимально 18 600 грн/мес.

Динамика размера средней зарплаты полицейских в Украине. Фото: скриншот

Дополнительные выплаты в полиции

Постановление Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" определяет размер дополнительного финансового вознаграждения за выполнение боевых задач в особый период.

Правоохранители могут рассчитывать на доплаты к должностному окладу — до 30 000 грн, 50 000 грн или 100 000 грн в расчете на месяц пропорционально времени участия в операциях. Также для них предусмотрели единовременное денежное обеспечение в размере 70 000 грн за каждые суммарно исчисленные 30 дней выполнения специальных задач.

В марте 2025 года народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №6506-1 по обновлению подхода к формированию зарплатного фонда в Национальной полиции. Документ предусматривал установление минимального оклада на уровне десятикратного прожиточного минимума для трудоспособного лица — 30 280 грн.

